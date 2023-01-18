Росія має припинити вербування сербів на війну - Вучич

17:23 17 січня Київ, Україна





Про це 17 січня повідомило агентство Reuters.



Зазначається, що Вучич розкритикував російські сайти та групи в соціальних мережах за публікацію оголошень сербською мовою, в яких група Вагнер закликає добровольців вступати до її лав. Сербський лідер Александар Вучич закликав росію припинити вербування сербів для участі у військових діях на боці ПВК Вагнер в Україні.Про це 17 січня повідомило агентство Reuters.Зазначається, що Вучич розкритикував російські сайти та групи в соціальних мережах за публікацію оголошень сербською мовою, в яких група Вагнер закликає добровольців вступати до її лав.

"Чому ви, з Вагнера, гукаєте когось із Сербії, коли знаєте, що це суперечить нашим правилам?" - наголосив сербський лідер в ефірі.



За даними військових експертів, десятки сербських добровольців брали участь у бойових діях на боці проросійських сил в Україні у 2014 та 2015 роках. При цьому ніхто не має точних цифр.



Законодавство Сербії забороняє участь громадян країни у конфліктах за кордоном, і кілька осіб було засуджено за це.