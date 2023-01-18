Росія має припинити вербування сербів на війну - Вучич

Сербський лідер Александар Вучич закликав росію припинити вербування сербів для участі у військових діях на боці ПВК Вагнер в Україні.
Про це 17 січня повідомило агентство Reuters.
Зазначається, що Вучич розкритикував російські сайти та групи в соціальних мережах за публікацію оголошень сербською мовою, в яких група Вагнер закликає добровольців вступати до її лав.
Про це 17 січня повідомило агентство Reuters.
Зазначається, що Вучич розкритикував російські сайти та групи в соціальних мережах за публікацію оголошень сербською мовою, в яких група Вагнер закликає добровольців вступати до її лав.
За даними військових експертів, десятки сербських добровольців брали участь у бойових діях на боці проросійських сил в Україні у 2014 та 2015 роках. При цьому ніхто не має точних цифр.
Законодавство Сербії забороняє участь громадян країни у конфліктах за кордоном, і кілька осіб було засуджено за це.
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