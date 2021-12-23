РФ робить все можливе, щоб спровокувати НАТО - Міноборони ФРН

08:33 15 квітень Київ, Україна

Російська Федерація намагається своїми провокаційними діями втягнути Україну і НАТО в "гру", щоб відкрити собі шлях для подальшої агресії.

Таку думку висловила міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер в ефірі програми Morgenmagazin телеканалу ARD.

«Зрозуміло, що режим Путіна чекає певний крок НАТО, щоб мати привід продовжувати діяти... У мене враження, що російська сторона робить все можливе, щоб спровокувати реакцію... Ми разом з Україною не хочемо бути втягнутими в цю гру», - заявила Крамп-Карренбауер.

Німецький політик особливо відзначила зважену реакцію Києва в такій ситуації. «Я дуже вдячна насамперед Україні за те, що вона досі реагує так... дуже-дуже розсудливо. Так будемо робити і ми в НАТО», - сказала Крамп-Карренбауер. Вона підкреслила, що в інтересах Києва і західних партнерів не допустити подальшої ескалації цього конфлікту.



За словами міністра, якщо Росія говорить, що накопичення її військ на кордоні з Україною - тільки навчання, для цього існують прописані міжнародні процедури щодо забезпечення прозорості та довіри. Знову ж правильним, зазначила вона, було б провести зустріч ОБСЄ, але нагадала, що Росія відкинула таку можливість. «Така поведінка не створює довіри», - підкреслила Крамп-Карренбауер.



Вона запевнила, що Німеччина «віддана» допомозі Україні, але на питання, чи готовий Берлін допомогти в разі виникнення гарячого конфлікту Києву зброєю, глава Бундесверу сказала тільки, що ФРН як член НАТО надає допомогу в підготовці ударних сил української армії і в сфері військової медицини, інші країни НАТО підтримують Україну в інших сферах.