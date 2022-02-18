Різанина в Парижі: поліція затримала ще п'ятьох підозрюваних

16:08 26 вересень Київ, Україна

Вчора в столиці Франції біля старої будівлі редакції журналу Charlie Hebdo стався кривавий напад на журналістів. Нападник був озброєний ножем. Двоє з чотирьох потерпілих перебувають у важкому стані.

За повідомленням телеканалу BFM, поліціянти затримали ще п'ятьох осіб, які підозрюються в причетності до нападу.

Відзначається, що чоловіків у віці від 24 до 37 років схопили в квартирі в північному передмісті Парижа, де, імовірно, проживав головний підозрюваний.

Як повідомлялося, відразу після нападу на журналістів поліціянти затримали першого підозрюваного - на його одязі були сліди крові. Другого ж біля станції метро схопила бригада залізничної мережі.

Глава Міністерства внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен назвав терактом напад на журналістів біля колишньої редакції сатиричного видання Charlie Hebdo в Парижі.

"Очевидно, що це теракт. Це сталося на вулиці, де розташовувалася редакція Charlie Hebdo, вони діяли так, як діють терористи", - зазначив міністр.

Дарманен також назвав інцидент кривавою атакою проти Франції та проти журналістів.