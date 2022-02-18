Різанина в Парижі: поліція затримала ще п'ятьох підозрюваних

Вчора в столиці Франції біля старої будівлі редакції журналу Charlie Hebdo стався кривавий напад на журналістів. Нападник був озброєний ножем. Двоє з чотирьох потерпілих перебувають у важкому стані.
За повідомленням телеканалу BFM, поліціянти затримали ще п'ятьох осіб, які підозрюються в причетності до нападу.
Відзначається, що чоловіків у віці від 24 до 37 років схопили в квартирі в північному передмісті Парижа, де, імовірно, проживав головний підозрюваний.
Як повідомлялося, відразу після нападу на журналістів поліціянти затримали першого підозрюваного - на його одязі були сліди крові. Другого ж біля станції метро схопила бригада залізничної мережі.
Глава Міністерства внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен назвав терактом напад на журналістів біля колишньої редакції сатиричного видання Charlie Hebdo в Парижі.
Дарманен також назвав інцидент кривавою атакою проти Франції та проти журналістів.
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