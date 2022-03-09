Режим Путіна вербує іноземних найманців для війни з Україною – Пентагон

14:51 08 березень Київ, Україна





Про це в інтерв'ю CNN заявив речник Пентагону Джон Кірбі.



Кірбі повідомив, що Пентагон має докази, що заслуговують на увагу, і підтверджують, що вони (РФ) насправді намагаються завербувати іноземних бойовиків.



За його словами, незважаючи на більш ніж 150 000 російських військовослужбовців, військовий поступ углиб України зупинено, особливо на півночі. США підтвердили інформацію про можливе залучення Росією іноземних найманців для участі у війні проти України.Про це в інтерв'ю CNN заявив речник Пентагону Джон Кірбі.Кірбі повідомив, що Пентагон має докази, що заслуговують на увагу, і підтверджують, що вони (РФ) насправді намагаються завербувати іноземних бойовиків.За його словами, незважаючи на більш ніж 150 000 російських військовослужбовців, військовий поступ углиб України зупинено, особливо на півночі.

"У такій ситуації містер Путін вважав за потрібне спробувати залучити іноземних бійців для цієї його війни", - сказав Кірбі.

Як відомо, вперше про можливу участь іноземних найманців на стороні РФ повідомив Wall Street Journal. За інформацією видання, Росія вже організувала канал постачання бойовиків із Сирії для подальшої участі у війні проти України.

"Оцінка американської влади свідчить, що Росія, яка діє в Сирії з 2015 року, останніми днями наймає там солдатів з надією, що їхній досвід вуличних боїв дозволить взяти Київ", - розповідає видання про дані, які є в уряді США.

Також джерела WSJ стверджують, що частина бойовиків уже в Росії проходять тренування перед відправкою в Україну.