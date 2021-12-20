Режим Лукашенка озброїв мігрантів спецзасобами для атаки кордону Польщі

18:12 16 листопад Київ, Україна

Режим Лукашенка озброїв мігрантів, які атакують кордон Республіки Польща, спецзасобами. На відео, яке розмістило польське Міністерство оборони, видно і чутно вибухи гранат, ймовірно, зі світло-шумовою дією.





Мігранти, які намагаються прорвати кордон із Європейським Союзом, також використовують звалені дерева, залишки інженерних споруд прикордонного пункту пропуску та каміння. Серед нападників є ті, хто озброївся рогатками.

Дії атакуючих кордон підтримують та заохочують білоруські силовики. На відео російського урядового медіа RUPTLY потрапив кордон білоруських військових, які стоять за спинами мігрантів. Не виключено, що їхня роль – блокувати людей, які вирішать припинити атаки та захочуть повернутися вглиб білоруської території.

У відповідь польська сторона почала використовувати водомети поліції.