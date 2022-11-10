Режим лукашенка визнав нацистським патріотичне гасло "Жыве Беларусь!"

12:16 10 листопада Київ, Україна

Міністерство внутрішніх справ білорусі внесло до списку нацистської символіки та атрибутики гасло "Жыве Беларусь!" та відгук “Жыве”.



Про це йдеться у відповідній ухвалі №271.



У документі наголошується, що нібито це гасло "30-ї дивізії Ваффен-СС (російська №2, вона ж білоруська №1), яка складалася в основному з колишніх бійців частин "Білоруської національної оборони", використовувалась в антипартизанських операціях".



Так, білорусам забороняється вигукувати "Жыве Беларусь!" і відповідати "Жыве" з підняттям правої руки з витягнутою долонею.



Однак незрозуміло, чи є "нацистським" вигук без підняття правої руки, і відповідь не “Жыве”, а "Жыве вечна!", яка використовується набагато частіше, зазначає видання "Радыё Свабода".



Режим лукашенка продовжує боротьбу із національними символами. Після фактичної багаторічної заборони на використання біло-червоно-білого прапора та нещодавнього затримання чоловіка за слід на машині від наклейки з емблемою "Погоня", влада перейшла на патріотичні гасла.



Відомо, що на акціях протесту 2020 року сотні тисяч людей скандували патріотичні гасла, які давно стали традиційним привітанням у білоруських патріотичних колах.