Республіканці просять Байдена посилити санкції проти Росії

06:39 17 листопад Київ, Україна

Байдена знову звинуватили у «м'якості» щодо Росії. Цього разу республіканці звернулися з листом до Ентоні Блінкена, в якому розкритикували позицію Байдена щодо Москви. Вони закликали чинного президента до рішучості та запровадження жорстких санкцій.

Конгресмени США вимагають запровадити санкції проти Газпрому та інших промисловців РФ, у тому числі металургів та гірничодобувників.

Також представники республіканської партії закликали в рази збільшити матеріальну допомогу Києву у військовій сфері та переконати в доцільності подібних дій союзників США.

"Ця допомога має включати відповідну смертоносну зброю та засоби протиповітряної оборони, які постачаються без зволікання", - уточнили вони.

Нагадаємо, Джо Байден тричі протягом поточного року відхиляв пакет санкцій проти Росії, запропонований Радою нацбезпеки США.