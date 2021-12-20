Республіканці просять Байдена посилити санкції проти Росії

Байдена знову звинуватили у «м'якості» щодо Росії. Цього разу республіканці звернулися з листом до Ентоні Блінкена, в якому розкритикували позицію Байдена щодо Москви. Вони закликали чинного президента до рішучості та запровадження жорстких санкцій.
Конгресмени США вимагають запровадити санкції проти Газпрому та інших промисловців РФ, у тому числі металургів та гірничодобувників.
Також представники республіканської партії закликали в рази збільшити матеріальну допомогу Києву у військовій сфері та переконати в доцільності подібних дій союзників США.
"Ця допомога має включати відповідну смертоносну зброю та засоби протиповітряної оборони, які постачаються без зволікання", - уточнили вони.
Нагадаємо, Джо Байден тричі протягом поточного року відхиляв пакет санкцій проти Росії, запропонований Радою нацбезпеки США.
Конгресмени США вимагають запровадити санкції проти Газпрому та інших промисловців РФ, у тому числі металургів та гірничодобувників.
Також представники республіканської партії закликали в рази збільшити матеріальну допомогу Києву у військовій сфері та переконати в доцільності подібних дій союзників США.
"Ця допомога має включати відповідну смертоносну зброю та засоби протиповітряної оборони, які постачаються без зволікання", - уточнили вони.
Нагадаємо, Джо Байден тричі протягом поточного року відхиляв пакет санкцій проти Росії, запропонований Радою нацбезпеки США.
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