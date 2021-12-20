Республіка Нігер: розстріляно шість іноземних туристів

У Республіці Нігер озброєні бойовики розстріляли туристичну групу з восьми осіб, Поки жодне угрупування не взяло відповідальність за напад.
Це сталося за шість кілометрів на схід від міста Курі.
Губернатор південно-західного регіону Нігеру Тіллабері Тіджані Ібрагім Катіелла розповів, що серед загиблих шість громадян Франції та двоє нігерійців - провідник і водій. Він пообіцяв надати більше інформації пізніше.
Також відомо, що напад стався в районі, де було знайдено останнім стадо так званих західноафриканських жирафів, приблизно за годину їзди від столиці країни - міста Ніамі. Поки жодне угрупування не взяло відповідальність за напад.
Офіс президента Франції Еммануеля Макрона підтвердив, що в Нігері були вбиті французькі громадяни. Макрон вже провів телефонну розмову з цього приводу з президентом Нігеру Махамаду Іссуфу.
Уряд Франції застеріг від подорожей в більшість районів Нігеру за межами столиці Ніамея.
Губернатор південно-західного регіону Нігеру Тіллабері Тіджані Ібрагім Катіелла розповів, що серед загиблих шість громадян Франції та двоє нігерійців - провідник і водій. Він пообіцяв надати більше інформації пізніше.
Також відомо, що напад стався в районі, де було знайдено останнім стадо так званих західноафриканських жирафів, приблизно за годину їзди від столиці країни - міста Ніамі. Поки жодне угрупування не взяло відповідальність за напад.
Офіс президента Франції Еммануеля Макрона підтвердив, що в Нігері були вбиті французькі громадяни. Макрон вже провів телефонну розмову з цього приводу з президентом Нігеру Махамаду Іссуфу.
Уряд Франції застеріг від подорожей в більшість районів Нігеру за межами столиці Ніамея.
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