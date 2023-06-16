Рішення Євросоюзу: заблоковано активи ЦБ росії на суму понад 200 млрд євро

16:39 25 травня Київ, Україна

Країни Євросоюзу ухвалили рішення про заморожування активів Центрального банку (ЦБ) росії, загальна сума яких перевищує 200 млрд євро. Крістіан Віганд, офіційний представник Єврокомісії, підтвердив цю інформацію.

"Згідно з десятим пакетом санкцій, оператори та держави-члени повинні були повідомити Єврокомісію про заморожені активи російського Центробанку. Контрольною датою було 12 травня. Держави-члени подали доповіді, і це становить понад 200 млрд євро заблокованих активів російського Центрального банку", - сказав речник і додав, що про місцезнаходження активів потрібно запитувати окремі країни ЄС.

На питання про плани використання заморожених коштів росії на користь України, Віганд відповів: "Ми напружено працюємо над цим. Ми налаштовані рішуче. Ми хочемо, щоб росія сплатила завдані Україні збитки".



За його словами, одним із варіантів, запропонованих державам-членам ЄС, є використання активів Центрального банку росії.