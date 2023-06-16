11:08 19 травня Київ, Україна

Росія заявила, що у бізнес-форумі, який пройде у Санкт-Петербурзі, візьмуть участь відомі представники західного бізнесу, наукової спільноти та політики. Проте список учасників виявився фейковим.

Як вдалося дізнатися Financial times, кілька людей, чиї імена з'явилися у списку ймовірних учасників російського форуму, вже заявили, що не планують бути присутніми на заході. Бренд «росія» залишається токсичним після вторгнення в Україну, незважаючи на бажання кремля відновити зв'язки зі світовими лідерами бізнесу.

Так, наприклад, заявлений росією колишній виконавчий директор Google Ерік Шмідт, мабуть, найбільш значущий "гість" російського бізнес-форуму, за словами джерел, не збирається їхати до Санкт-Петербурга і навіть не отримував запрошення.

Інші західні спікери, зазначені у списку, поінформували, що у них у планах немає участі у форумі. Виконавчий директор Lucid Motors Пітер Роулінсон сказав, що не чув нічого про цю подію і не хоче мати з нею нічого спільного; професор Стенфордського університету Ілля Стребулаєв повідомив журналістів, що нікуди не їде; британський вчений-комп'ютерник Стівен Вольфрам сказав, що був запрошений, але відмовився. Список можна продовжувати.



Відсутність підтверджених західних імен менш ніж за місяць до форуму, створеного президентом володимиром путіним як спосіб залучити до росії іноземні інвестиції, свідчить про те, що кремль має великі проблеми з пошуком людей для спілкування з його елітою.

До повномасштабного вторгнення в Україну форум у Санкт-Петербурзі збирав безліч цікавих гостей, але цього року у списку переважають бізнесмени та чиновники з таких країн, як ОАЕ, Саудівська Аравія, Індія та Китай – основних торгових партнерів росії.

У попередньому списку не вказані іноземні чиновники рангом вище за міністерський, навіть із країн, які росія вважає «дружніми», за винятком першої леді Бурунді, натомість присутні проросійські промовці, такі як Карін Кнайсль, яка танцювала на своєму весіллі з володимиром путіним.