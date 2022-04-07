Репресії Лукашенка: бізнесу треба буде вибрати створення профспілок або ліквідацію

13:32 10 листопада Київ, Україна

Олександр Лукашенко дав білоруським підприємцям час до кінця року на те, щоб вони створили на базі своїх підприємств профспілкові організації, інакше вони можуть втратити свій бізнес.



Створення профспілок в приватних організаціях Лукашенко назвав державною позицією і зазначив, що бізнесу треба буде вибрати створення профспілок або ліквідацію: "Хочеш бути членом профспілки - будь, не хочеш - будь ласка. Але в кожної компанії, приватної та державної, повинна бути профспілкова організація".



"Якщо до кінця року приватні підприємства не створять по вашим вимогам профспілкові організації, ці приватні підприємства будуть ліквідовані. Жартувати ми не будемо більше... Профспілкові організації повинні бути створені. І ви від цього відступати ні в якому разі не повинні", - висловився Лукашенко.





