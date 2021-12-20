"Репортери без кордонів" закликали владу Польщі не перешкоджати ЗМІ висвітлювати мігрантську кризу

07:14 25 листопад Київ, Україна

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" (RSF) закликала польський парламент скасувати всі обмеження щодо журналістів, щоб ті могли висвітлювати мігрантську кризу на кордоні з Білоруссю.



Про це йдеться на сайті RSF.



Із заявою правозахисники виступили після арештів польськими військовими чеського фотографа, двох його польських колег та багатьох інших випадків перешкоджання репортерам біля кордону Польщі з Білоруссю.



У повідомленні уточнюється, що 16 листопада фотокорів було заарештовано, їхні фотоапарати, мобільні телефони та автомобіль обшукали польські солдати після того, як вони намагалися сфотографувати військову базу, яка тимчасово розташована поблизу кордону.



Солдати поводилися з ними як зі злочинцями, порушували їхнє право на конфіденційність, підкреслили правозахисники.

"Вперше в моєму дорослому житті у мене виникло таке сильне відчуття, що хтось порушив мої права", - сказав у коментарі RSF один із трьох затриманих Мацієк Набрдалік, який працює з New York Times.

Він та двоє інших фотожурналістів – Мацей Москова з продюсерської агенції Testigo та Мартін Дівісек, чеський фотограф з Європейського агентства Pressphoto – перед арештом представилися як журналісти охоронцям військової бази. Вони не входили до прикордонної зони, куди їм заборонено доступ у рамках режиму надзвичайного стану, введеного у відповідь на кризу з іноземними мігрантами. Також вони наперед переконалися, що база не перебуває у списку заборонених журналістам місць.



Міноборони Польщі після розголосу справи випустило заяву, в якій звинуватило журналістів у тому, що вони нібито не ідентифікували себе як працівники ЗМІ. Однак, коли потерпілі надіслали аудіозапис, зроблений під час їхнього арешту у ЗМІ та RSF, військова поліція оголосила про розслідування поведінки солдатів.



У заяві правозахисників йдеться, що через збільшення кількості арештів журналістів останніми тижнями, польський парламент обговорює можливість послаблення обмежень на ЗМІ, які RSF засудив як довільні та непропорційні. У той самий час, сейм ухвалив поправки до закону про кордон, які не гарантують працівникам ЗМІ можливості вільно працювати у прикордонній зоні.

"У результаті, хоча зміни офіційно скасовують загальну заборону на відвідування прикордонної зони, встановлену через запровадження тут надзвичайного стану з 3 вересня, прикордонна поліція все ще може перешкоджати журналістам працювати в цьому районі", - йдеться на сайті RSF.

Якщо сенат підтримає цей законопроєкт, прикордонна поліція матиме повноваження вирішувати, чи є запити журналістів на доступ до них "виправданими".

“Ми закликаємо сенат відхилити запропонований закон про кордон і вимагаємо повернути ЗМІ усі права, якими вони користувалися до запровадження надзвичайного стану”, – сказав голова відділу Європейського Союзу та Балкан Павол Салай.

Нагадаємо, що причинами запровадження надзвичайного стану в прикордонній зоні польська влада назвала військові навчання Росії та Білорусі та міграційну кризу. На момент його дії журналістам заборонено працювати у трикілометровій смузі вздовж білоруського кордону. Порушення караються позбавленням волі на строк до 30 днів або штрафом у розмірі 5 тисяч злотих (приблизно 32,3 тисячі гривень).



Такі обмеження свободи друку RSF вважає свавільними та непропорційними.



У Світовому індексі свободи преси RSF за 2021 рік Польща посідає 64 місце зі 180 країн.