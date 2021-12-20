Репер Каньє Вест йде в президенти США

Як передає видання Forbes в середу, 8 липня, американський музикант Каньє Уест, оголосив про наміри балотуватися на пост президента США і розповів про свою кампанії.
Хіп-хоп виконавець пообіцяв змінити організаційну модель Білого дому, перетворивши її в урядову структуру, схожою на ту, що він побачив у фільмі "Чорна пантера".
За сюжетом фільму Marvel існує вигадана африканська надзвичайно багата країна Ваканда, що виникла на родовищі рідкісного металу вібраніума. Вона прихована від сусідів і всього зовнішнього світу, а її форму правління можна описати як теократичну монархію.
Уест зазначив, що ще не опрацьовував питання зовнішньої політики і оподаткування і заявив, що хоче повернути "страх і любов до Бога" в школи і всім організаціям.
Також репер назвав себе противником абортів і оголосив вакцинацію "міткою диявола".
Крім іншого, музикант підкреслив, що більш не підтримує президента США Дональда Трампа, але при цьому протягом всього інтерв'ю відгукувався про нього з симпатією, критикуючи кандидата від демократів Джо Байдена.
Він також заявив, що буде обиратися як незалежний кандидат, і що назве свою політичну партію "Партія дня народження".
За сюжетом фільму Marvel існує вигадана африканська надзвичайно багата країна Ваканда, що виникла на родовищі рідкісного металу вібраніума. Вона прихована від сусідів і всього зовнішнього світу, а її форму правління можна описати як теократичну монархію.
Уест зазначив, що ще не опрацьовував питання зовнішньої політики і оподаткування і заявив, що хоче повернути "страх і любов до Бога" в школи і всім організаціям.
Також репер назвав себе противником абортів і оголосив вакцинацію "міткою диявола".
Крім іншого, музикант підкреслив, що більш не підтримує президента США Дональда Трампа, але при цьому протягом всього інтерв'ю відгукувався про нього з симпатією, критикуючи кандидата від демократів Джо Байдена.
Він також заявив, що буде обиратися як незалежний кандидат, і що назве свою політичну партію "Партія дня народження".
Нагадаємо, Президентські вибори в США 2020 року заплановано на 3 листопада 2020 року. На них може бути обраний 46-й Президент Америки в разі, якщо Дональд Трамп не буде обраний на другий термін.
Однак на тлі антирасистських протестів біля Білого дому, що спалахнули через зростання насильства з боку американської поліції, рейтинг Трампа знову знизився і зараз складає 38%.
Однак на тлі антирасистських протестів біля Білого дому, що спалахнули через зростання насильства з боку американської поліції, рейтинг Трампа знову знизився і зараз складає 38%.
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