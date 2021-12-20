Репер Каньє Вест йде в президенти США

15:18 08 липень Київ, Україна

Як передає видання Forbes в середу, 8 липня, американський музикант Каньє Уест, оголосив про наміри балотуватися на пост президента США і розповів про свою кампанії.

Хіп-хоп виконавець пообіцяв змінити організаційну модель Білого дому, перетворивши її в урядову структуру, схожою на ту, що він побачив у фільмі "Чорна пантера".



За сюжетом фільму Marvel існує вигадана африканська надзвичайно багата країна Ваканда, що виникла на родовищі рідкісного металу вібраніума. Вона прихована від сусідів і всього зовнішнього світу, а її форму правління можна описати як теократичну монархію.



Уест зазначив, що ще не опрацьовував питання зовнішньої політики і оподаткування і заявив, що хоче повернути "страх і любов до Бога" в школи і всім організаціям.



Також репер назвав себе противником абортів і оголосив вакцинацію "міткою диявола".



Крім іншого, музикант підкреслив, що більш не підтримує президента США Дональда Трампа, але при цьому протягом всього інтерв'ю відгукувався про нього з симпатією, критикуючи кандидата від демократів Джо Байдена.



Він також заявив, що буде обиратися як незалежний кандидат, і що назве свою політичну партію "Партія дня народження".

"Тому що коли ми переможемо, у всіх буде день народження", - пояснив Уест.