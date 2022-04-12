Ремонт скасовується: росіян чекає дефіцит сантехніки та будматеріалів

16:12 12 квітня Київ, Україна

Вже до літа в росії буде брак сантехніки, трубопровідних елементів, інструментів, інженерного обладнання, будівельної хімії, садової техніки. Деякі продавці повідомили про проблеми із закупівлею автоматики, вентиляційного обладнання, комплектувальних для систем опалення, обладнання для водовідведення. Наприклад, у підрядників ДК «Гранель» дефіцит продукції, що імпортується, вже становить 10–15%.



Ситуацію посилює п'ятий пакет антиросійських санкцій Євросоюзу, в рамках якого в росію заборонено ввезення будівельних та оздоблювальних матеріалів: лаків, фарб, паперових виробів, глини, керамічної черепиці, душових кабін, унітазів тощо.



Наразі торгові мережі розпродують наявні запаси. При цьому іноземні товари навряд чи вдасться замінити за рахунок російських виробників, оскільки вони переважно використовують закордонну сировину, найчастіше європейську. Можливо, частину компонентів вдасться змінити на китайські.

Найбільші труднощі у росії виникнуть із сантехнікою та складною електронікою. У першому випадку — через зупинку постачання глини з ЄС та Луганська. У другому – через відсутність якісних аналогів.





