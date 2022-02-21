Рекордний стрибок ціни на газ в Європі

Світові ціни на газ стрімко зростають, їх «рухають» зниження температури в Європі та відновлення виробництва в Азії та Європі. Вартість природного газу на спотовому ринку голландського хаба TTF перевищила позначку в 150 доларів за тисячу кубометрів.
Середня ціна у вересні становить 137 доларів за тисячу кубів, що є максимумом з початку року. Мінімальна вартість була зафіксована в травні - 55 доларів за тисячу кубометрів.
При цьому газ дорожчає і в Азії. Там ціни досягають 180 доларів.
Як повідомлялося, за шість місяців 2020 року вартість газу для населення в Україні перевищила його ціну для промисловості.
Нафтогаз підвищив ціни на газ для виробників тепла на вересень на 45% - до 4 318,99 грн за тис. куб. м.
В цілому за три місяці Нафтогаз підвищив вартість газу на 61%, повернувши ціни річної давності.
Середня ціна у вересні становить 137 доларів за тисячу кубів, що є максимумом з початку року. Мінімальна вартість була зафіксована в травні - 55 доларів за тисячу кубометрів.
При цьому газ дорожчає і в Азії. Там ціни досягають 180 доларів.
Як повідомлялося, за шість місяців 2020 року вартість газу для населення в Україні перевищила його ціну для промисловості.
Нафтогаз підвищив ціни на газ для виробників тепла на вересень на 45% - до 4 318,99 грн за тис. куб. м.
В цілому за три місяці Нафтогаз підвищив вартість газу на 61%, повернувши ціни річної давності.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі