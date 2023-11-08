Рекордні температури: 2023 стане найспекотнішим в історії

13:41 08 листопада Київ, Україна

2023 рік майже напевно стане найспекотнішим роком за всю історію спостережень.Зараз середня температура вже на 1,43 градуса Цельсія вища за середній доіндустріальний показник.

Про це заявила Саманта Берджес, заступниця директора Європейського центру зміни клімату Copernicus Climate Change Service, передає The Guardian.

"Ми можемо з упевненістю припустити, що 2023 рік встановить новий рекорд зі спеки за всю історію спостережень. Відчуття невідкладності амбітних кліматичних заходів на Cop28 ніколи ще не було настільки високим», – сказала Берджес.

Вчені Copernicus виявили, що минулий місяць був найспекотнішим жовтнем за всю історію спостережень у світі, з температурою на 1,7 градуса за Цельсієм вище, ніж у середньому в жовтні наприкінці 1800-х років.



Вчені вважають, що екстремальні температури були викликані низкою факторів, зокрема, забрудненням планети парниковими газами та поверненням природного режиму Ель-Ніньйо.