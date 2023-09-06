Рекордні лісові пожежі в Канаді: десятки тисяч людей евакуювали

17:12 17 серпня Київ, Україна

У Канаді продовжуються рекордні лісові пожежі, через які було евакуйовано мешканців одного з найбільших міст на крайній півночі країни та столиці Північно-західних територій — Єллоунайфа.



Про це пише ВВС.

Сотні лісових пожеж, що вирують у частинах Північно-західних територій Канади, змусили владу видати накази про евакуацію та оголосити надзвичайний стан, оскільки пожежі загрожують столиці Єллоунайф.



За словами міністра у справах муніципалітету та громад Шейна Томпсона, надзвичайний стан дозволяє виділити більше ресурсів для гасіння понад 230 активних пожеж.

«Ситуація швидко змінилася. Сильний вітер розніс вогонь на 10 кілометрів (6 миль) від громади», - йдеться у повідомленні пожежної служби Північно-Західних територій у Facebook.

Лише цього літа на Північно-Західних територіях згоріло понад 2 мільйони гектарів лісу — цифра, ймовірно, зросте, оскільки на сьогодні по всій території активні 236 лісових пожеж.