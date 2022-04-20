Рекордна кількість опадів в Китаї: повінь в провінції Хенань. ФОТО

200 евакуйованих, 20 загиблих і 7 зниклих безвісти, такими є результати масштабної повені в провінції Китаю Хенань.
Про це повідомляє South China Morning Post.
Деякі ЗМІ повідомляють про 25 загиблих. Через повені свої будинки були змушені залишити понад 200 тисяч осіб. У місті Чженчжоу затопило метро, заблокованих пасажирів виводили рятувальники. Припинили рух також міські електрички.
Поїзд, що слідував в місто Лоян, виявився заблокованим на 40 годин. Близько 900 пасажирів були змушені чекати допомоги рятувальників всередині поїзда.
Також через сильні опади прорвало греблю в водосховище Гоцзяцзю.
Деякі ЗМІ повідомляють про 25 загиблих. Через повені свої будинки були змушені залишити понад 200 тисяч осіб. У місті Чженчжоу затопило метро, заблокованих пасажирів виводили рятувальники. Припинили рух також міські електрички.
Поїзд, що слідував в місто Лоян, виявився заблокованим на 40 годин. Близько 900 пасажирів були змушені чекати допомоги рятувальників всередині поїзда.
Також через сильні опади прорвало греблю в водосховище Гоцзяцзю.
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