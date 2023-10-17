Рекордна явка: виборча комісія Польщі завершила обробку 100% голосів

Виборча комісія Польщі завершила обробку 100% голосів, відзначаючи рекордну явку на парламентських виборах, що склала 74,38% - це найвища явка в історії країни з 1989 року, за інформацією RMF24.
Цей результат значно перевищує попередній рекорд, встановлений на рівні 62,7 відсотка. Всього чотири рази явка на вибори до Сейму Польщі перевищувала 50%: у 1993, 2007, 2015 та 2019 роках.
Згідно з остаточними даними, партія "Право і справедливість" (PiS) набрала 35,38% голосів, тоді як опозиційна "Громадянська коаліція" отримала 30%. Третій шлях зібрав 14% голосів, Левиця – 8,61%, а Конфедерація – 7,16 відсотка.
Ці результати говорять про те, що приблизно 8 мільйонів виборців підтримали PiS, майже таку ж кількість у порівнянні з попередніми виборами, незважаючи на більш високу явку.
Примітно, що підтримка "Громадянської коаліції" збільшилася на 1,7 мільйона голосів порівняно з попередніми виборами. Безперечно, що молоді виборці відіграли ключову роль у цьому успіху, оскільки близько 69% виборців віком до 29 років взяли участь у голосуванні.
Найбільше голосів віддали мешканці міст із населенням від 200 до 500 тисяч осіб – 81,5%.
Цей результат значно перевищує попередній рекорд, встановлений на рівні 62,7 відсотка. Всього чотири рази явка на вибори до Сейму Польщі перевищувала 50%: у 1993, 2007, 2015 та 2019 роках.
Згідно з остаточними даними, партія "Право і справедливість" (PiS) набрала 35,38% голосів, тоді як опозиційна "Громадянська коаліція" отримала 30%. Третій шлях зібрав 14% голосів, Левиця – 8,61%, а Конфедерація – 7,16 відсотка.
Ці результати говорять про те, що приблизно 8 мільйонів виборців підтримали PiS, майже таку ж кількість у порівнянні з попередніми виборами, незважаючи на більш високу явку.
Примітно, що підтримка "Громадянської коаліції" збільшилася на 1,7 мільйона голосів порівняно з попередніми виборами. Безперечно, що молоді виборці відіграли ключову роль у цьому успіху, оскільки близько 69% виборців віком до 29 років взяли участь у голосуванні.
Найбільше голосів віддали мешканці міст із населенням від 200 до 500 тисяч осіб – 81,5%.
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