Рейтинг впливових людей світу 2020 - Bloomberg

Щорічний рейтинг видатних людей світу в 2020 році на днях був опублікований агентством Bloomberg. Серед категорій є розділ для людей, чия присутність в рейтингу «нікого не здивує». Також багато відомих людей розділили між собою сфери впливу в науці, політиці, бізнесі, фінансах і розвагах.

У категорію "Політика" увійшли: Світлана Тихановська (лідерка білоруської опозиції), Луїс Альберто Лакальє Поу (президент Уругваю), Алісія Гарза, Патріс Каллорс і Опал Тометі (засновниці руху Black Lives Matter).

Світлана Тихановська (лідерка білоруської опозиції), Луїс Альберто Лакальє Поу (президент Уругваю), Алісія Гарза, Патріс Каллорс і Опал Тометі (засновниці руху Black Lives Matter). У категорію "Бізнес" увійшли: Аврора Джеймс (засновниця проєкту Fifteen Percent Pledge), Страйв Масайя (глава Econet Group), Род Гастінгс (засновник Netflix).

Аврора Джеймс (засновниця проєкту Fifteen Percent Pledge), Страйв Масайя (глава Econet Group), Род Гастінгс (засновник Netflix). У категорію "Розваги" увійшли: Біллі Айлиш (співачка), Селеста Барбер (актриса), Донна Ленглі (керівниця Universal Filmed Entertainment Group).

Біллі Айлиш (співачка), Селеста Барбер (актриса), Донна Ленглі (керівниця Universal Filmed Entertainment Group). У категорію "Фінанси" увійшли: Крісталіна Георгієва (директорка МВФ), Байжа Бхатт і Володимир Тенев (засновники фінансової компанії Robinhood), Джейн Фрейзер (у 2021 році очолить Citigroup і стане першою керівницею великого американського банку).

Крісталіна Георгієва (директорка МВФ), Байжа Бхатт і Володимир Тенев (засновники фінансової компанії Robinhood), Джейн Фрейзер (у 2021 році очолить Citigroup і стане першою керівницею великого американського банку). У категорію "Наука і технології" увійшли: Зенг Юкун (глава Contemporary Amperex Technology), Гвен Шотвелл (президент SpaceX), Тім Брайтон (ексвіцепрезидент Amazon), Ентоні Фаучи (головний імунолог Білого дому).

Зенг Юкун (глава Contemporary Amperex Technology), Гвен Шотвелл (президент SpaceX), Тім Брайтон (ексвіцепрезидент Amazon), Ентоні Фаучи (головний імунолог Білого дому). У категорію людей, чия присутність у списку нікого не здивує, увійшли: Дональд Трамп (президент США), Джо Байден - (новообраний президент США), Володимир Путін (президент Росії), Ангела Меркель (канцлерка Німеччини) та інші.