Рейтинг впливових людей світу 2020 - Bloomberg

Щорічний рейтинг видатних людей світу в 2020 році на днях був опублікований агентством Bloomberg. Серед категорій є розділ для людей, чия присутність в рейтингу «нікого не здивує». Також багато відомих людей розділили між собою сфери впливу в науці, політиці, бізнесі, фінансах і розвагах.
- У категорію "Політика" увійшли: Світлана Тихановська (лідерка білоруської опозиції), Луїс Альберто Лакальє Поу (президент Уругваю), Алісія Гарза, Патріс Каллорс і Опал Тометі (засновниці руху Black Lives Matter).
- У категорію "Бізнес" увійшли: Аврора Джеймс (засновниця проєкту Fifteen Percent Pledge), Страйв Масайя (глава Econet Group), Род Гастінгс (засновник Netflix).
- У категорію "Розваги" увійшли: Біллі Айлиш (співачка), Селеста Барбер (актриса), Донна Ленглі (керівниця Universal Filmed Entertainment Group).
- У категорію "Фінанси" увійшли: Крісталіна Георгієва (директорка МВФ), Байжа Бхатт і Володимир Тенев (засновники фінансової компанії Robinhood), Джейн Фрейзер (у 2021 році очолить Citigroup і стане першою керівницею великого американського банку).
- У категорію "Наука і технології" увійшли: Зенг Юкун (глава Contemporary Amperex Technology), Гвен Шотвелл (президент SpaceX), Тім Брайтон (ексвіцепрезидент Amazon), Ентоні Фаучи (головний імунолог Білого дому).
- У категорію людей, чия присутність у списку нікого не здивує, увійшли: Дональд Трамп (президент США), Джо Байден - (новообраний президент США), Володимир Путін (президент Росії), Ангела Меркель (канцлерка Німеччини) та інші.
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