Рейтинг схвалення діяльності Байдена впав до 50%

21:28 26 липня Київ, Україна

Згідно з результатами опитування, проведеного компанією Gallup, рейтинг Джо Байдена в липні знизився на 6% в порівнянні з попереднім місяцем.

"Рейтинг схвалення діяльності Джо Байдена на посаді президента США серед американців в липні знизився до 50% в порівнянні з 56% в попередньому місяці", - йдеться в звіті.

Цей показник став найнижчим за весь час перебування Байдена на посаді глави держави, зазначає Інститут громадської думки.



Не схвалюють діяльність президента 45% опитаних, ще 5% респондентів не сформували точку зору з цього питання.



За даними компанії, рейтинг Байдена падає серед його прихильників по Демократичній партії: зараз його роботу схвалюють 90% однопартійців, в січні його підтримували 98%. Серед республіканців про діяльність Байдена позитивно відгукнулися 12% опитаних (у січні - 11%), серед тих, хто не є прихильником будь-якої партії, - 48% (в січні - 61%).



Падіння рейтингу відбувається на тлі того, як в США сповільнився прогрес по боротьбі з коронавірусом, вказують в компанії: вакцинація йде повільно, а кількість хворих на COVID-19 зростає.



В середньому роботу Байдена на посаді президента в другому кварталі (з 20 квітня по 19 липня) схвалили 53,3% респондентів (у першому - 56%). Цей показник значно вищий, ніж у його попередника Дональда Трампа (38,8%), але нижче, ніж у Барака Обами (62%).