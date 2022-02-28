Референдум у Білорусі: білоруси зіпсували бюлетені, висловивши свій протест через війну в Україні

Предварительные данные, собранные на избирательных участках, показали, что большинство белорусов поддержало изменения в конституцию
Центральная избирательная комиссия Беларуси подвела предварительные итоги референдума по поправкам в конституцию страны.
По данным комиссии, изменения в конституцию страны поддержали 4,4 млн человек, или 65,16% от общего числа участников. Против выступили 686 тыс., или 10,07%.
В день голосования в Беларуси прошли антивоенные акции, МВД сообщило о более чем 10 задержанных, правозащитники – о сотнях.
Всего в референдуме участвовало 5,3 млн человек.
Как известно, пока Лукашенко прикидывается миротворцем, а с территории Беларуси по нашей стране готовят ракеты, сами белорусы были вынуждены пройти через унизительную процедуру очередного незаконного референдума за очередные поправки к конституции.
Но даже в такой позорной ситуации часть белорусов проявила ответственную позицию и испортили бюллетени , выразив свой протест из-за войны против Украины.
Центральная избирательная комиссия Беларуси подвела предварительные итоги референдума по поправкам в конституцию страны.
По данным комиссии, изменения в конституцию страны поддержали 4,4 млн человек, или 65,16% от общего числа участников. Против выступили 686 тыс., или 10,07%.
В день голосования в Беларуси прошли антивоенные акции, МВД сообщило о более чем 10 задержанных, правозащитники – о сотнях.
Всего в референдуме участвовало 5,3 млн человек.
Как известно, пока Лукашенко прикидывается миротворцем, а с территории Беларуси по нашей стране готовят ракеты, сами белорусы были вынуждены пройти через унизительную процедуру очередного незаконного референдума за очередные поправки к конституции.
Но даже в такой позорной ситуации часть белорусов проявила ответственную позицию и испортили бюллетени , выразив свой протест из-за войны против Украины.
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