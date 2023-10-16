Референдум, який проходив одночасно з парламентськими виборами у Польщі, провалився

12:21 16 жовтня Київ, Україна

референдумі з кількох питань, організованому владою Польщі одночасно з парламентськими виборами, що відбулися вчора, взяла участь недостатня кількість виборців для того, щоб його результати були обов'язковими.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.



Зазначається, що участь виборців у референдумі становила 40%, а отже, його результат не є обов'язковим. Згідно з екзит-полом Ipsos, серед виборців, які проголосували на референдумі, відповіді на всі питання були практично одностайними.



Зокрема, на питання щодо продажу державних активів іноземним компаніям, що може призвести до втрати контролю над стратегічними галузями економіки, висловилися проти 97,5%. На питання щодо підвищення пенсійного віку 96% висловилися проти, про демонтаж паркану на кордоні з білоруссю – 97,8% проти, про прийом Польщею нелегальних мігрантів – 98,6% голосів – проти.



Виборці на дільницях могли самостійно вирішувати, чи брати бланки для голосування на референдумі та на які питання відповідати. У референдумі могли брати участь усі громадяни Польщі, які мали право голосу. За даними Національної виборчої комісії, право голосу мало 29 мільйонів 91 тисяча 533 особи.