Реакція РФ на відсутність представників ОБСЄ на виборах в Держдуму

ОБСЄ залишає за собою законне право самостійно вирішувати, надсилати до Росії своїх спостерігачів чи ні, відповідно і російське керівництво має всі юридичні підстави самостійно визначати кількість цих спостерігачів.
Про це сказав заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко у відповідь на рішення ОБСЄ не направляти спостерігачів на вибори, повідомляє Комерсант в четвер, 5 серпня.
"Жалкуємо, що в діях БДІПЛ взяла гору логіка "все або нічого". Такий підхід у відносинах з суверенними державами не працює. Він лише дискредитує механізм міжнародного спостереження за виборами", - сказав Грушко.
За його словами, таким чином ОБСЄ "сама позбавила себе можливості здійснити спостереження і підготувати висновок, тим більше що запропоновані чисельні параметри для місії цілком дозволяли це зробити".
Заступник міністра нагадав, що для спостереження за президентськими виборами в США БДІПЛ ОБСЄ в зв'язку з пандемією направило 47 осіб, що менше, ніж кількість спостерігачів, яких була готова прийняти Росія.
Грушко підкреслив, що внутрішні інструкції ОБСЄ не можуть розглядатися як узгоджені всіма державами-учасниками організації принципи спостереження, таких принципів в ОБСЄ "просто немає".
За його словами, самостійне визначення розміру мандата з боку ОБСЄ "дозволяє трансформувати спостереження в інструмент контролю за виборами".
"Жалкуємо, що в діях БДІПЛ взяла гору логіка "все або нічого". Такий підхід у відносинах з суверенними державами не працює. Він лише дискредитує механізм міжнародного спостереження за виборами", - сказав Грушко.
За його словами, таким чином ОБСЄ "сама позбавила себе можливості здійснити спостереження і підготувати висновок, тим більше що запропоновані чисельні параметри для місії цілком дозволяли це зробити".
Заступник міністра нагадав, що для спостереження за президентськими виборами в США БДІПЛ ОБСЄ в зв'язку з пандемією направило 47 осіб, що менше, ніж кількість спостерігачів, яких була готова прийняти Росія.
Грушко підкреслив, що внутрішні інструкції ОБСЄ не можуть розглядатися як узгоджені всіма державами-учасниками організації принципи спостереження, таких принципів в ОБСЄ "просто немає".
За його словами, самостійне визначення розміру мандата з боку ОБСЄ "дозволяє трансформувати спостереження в інструмент контролю за виборами".
БДІПЛ та Парламентська асамблея ОБСЄ були запрошені для спостереження за виборами 17-19 вересня. При цьому організація визнала за необхідне направити в Росію місію зі спостереження, що складається з 80 довгострокових і 420 короткострокових спостерігачів, тоді як Москва через пандемію заявила про готовність прийняти лише 10 і 50 осіб відповідно.
Напередодні, 4 серпня, представники БДІПЛ та Парламентської асамблеї ОБСЄ повідомили, що не направлятимуть на вибори в Росії своїх спостерігачів.
У заяві зазначалося, що "здатність самостійно визначати кількість спостерігачів, необхідну для ефективного і достовірного спостереження, - це ключовий елемент міжнародного спостереження за виборами".
"На жаль, російська влада наполягала на тому, щоб обмежити кількість направлених нами спостерігачів за відсутності будь-яких чітких обмежень, пов'язаних з пандемією, внаслідок чого наш сьогоднішній крок став неминучим", - сказав директор БДІПЛ Маттео Мекаччі.
Напередодні, 4 серпня, представники БДІПЛ та Парламентської асамблеї ОБСЄ повідомили, що не направлятимуть на вибори в Росії своїх спостерігачів.
У заяві зазначалося, що "здатність самостійно визначати кількість спостерігачів, необхідну для ефективного і достовірного спостереження, - це ключовий елемент міжнародного спостереження за виборами".
"На жаль, російська влада наполягала на тому, щоб обмежити кількість направлених нами спостерігачів за відсутності будь-яких чітких обмежень, пов'язаних з пандемією, внаслідок чого наш сьогоднішній крок став неминучим", - сказав директор БДІПЛ Маттео Мекаччі.
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