Реакція РФ на відсутність представників ОБСЄ на виборах в Держдуму

15:29 05 серпня Київ, Україна

ОБСЄ залишає за собою законне право самостійно вирішувати, надсилати до Росії своїх спостерігачів чи ні, відповідно і російське керівництво має всі юридичні підстави самостійно визначати кількість цих спостерігачів.

Про це сказав заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко у відповідь на рішення ОБСЄ не направляти спостерігачів на вибори, повідомляє Комерсант в четвер, 5 серпня.



"Жалкуємо, що в діях БДІПЛ взяла гору логіка "все або нічого". Такий підхід у відносинах з суверенними державами не працює. Він лише дискредитує механізм міжнародного спостереження за виборами", - сказав Грушко.



За його словами, таким чином ОБСЄ "сама позбавила себе можливості здійснити спостереження і підготувати висновок, тим більше що запропоновані чисельні параметри для місії цілком дозволяли це зробити".



Заступник міністра нагадав, що для спостереження за президентськими виборами в США БДІПЛ ОБСЄ в зв'язку з пандемією направило 47 осіб, що менше, ніж кількість спостерігачів, яких була готова прийняти Росія.



Грушко підкреслив, що внутрішні інструкції ОБСЄ не можуть розглядатися як узгоджені всіма державами-учасниками організації принципи спостереження, таких принципів в ОБСЄ "просто немає".



За його словами, самостійне визначення розміру мандата з боку ОБСЄ "дозволяє трансформувати спостереження в інструмент контролю за виборами".

"Для одних країн такий "мандат" прагне до нуля, коли БДІПЛ навіть не планує направляти на вибори свою місію, для інших обертається висадкою масованого десанту. Зрозуміло, що така ситуація є неприйнятною, бо будь-яка міжнародна організація і її інститути можуть працювати тільки на основі поваги принципу суверенної рівності держав", - сказав заступник глави МЗС РФ.

БДІПЛ та Парламентська асамблея ОБСЄ були запрошені для спостереження за виборами 17-19 вересня. При цьому організація визнала за необхідне направити в Росію місію зі спостереження, що складається з 80 довгострокових і 420 короткострокових спостерігачів, тоді як Москва через пандемію заявила про готовність прийняти лише 10 і 50 осіб відповідно.



Напередодні, 4 серпня, представники БДІПЛ та Парламентської асамблеї ОБСЄ повідомили, що не направлятимуть на вибори в Росії своїх спостерігачів.



У заяві зазначалося, що "здатність самостійно визначати кількість спостерігачів, необхідну для ефективного і достовірного спостереження, - це ключовий елемент міжнародного спостереження за виборами".



"На жаль, російська влада наполягала на тому, щоб обмежити кількість направлених нами спостерігачів за відсутності будь-яких чітких обмежень, пов'язаних з пандемією, внаслідок чого наш сьогоднішній крок став неминучим", - сказав директор БДІПЛ Маттео Мекаччі.