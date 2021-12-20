Розшукуваного 10 років наркобарона на прізвисько "Привид" затримали в Дубаї

19:08 02 квітень Київ, Україна

Розшукуваного по всьому світу протягом більше ніж 10 років найбільшого наркоторговця Франції затримали співробітники спецслужб Дубая. Звуть наркобарона Муфід Бушібі, міжнародна кличка "Привид".

Про це повідомляє агентство WAM в п'ятницю, 2 квітня.

"Хоча у французьких детективів була тільки фотографія Бушібі двадцятирічної давності, наші оперативні групи змогли визначити його місцеперебування, проаналізувавши доступну інформацію, фото- та відеоматеріали, і застосувавши передові технології штучного інтелекту, доступні в Центрі аналізу даних у кримінальних справах", - заявив співробітник поліції Дубая Джамаль Салем аль-Джаллаф.

Бушібі незаконно ввозив в Європу по 60 т наркотиків щорічно. Їхня оціночна вартість становила $82,6 млн. Наркобарон знаходився в бігах протягом десяти років, використовуючи підроблені документи.



У 2015 році суд Бордо заочно засудив Бушібі до 20 років в'язниці.