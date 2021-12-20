Розшукуваного 10 років наркобарона на прізвисько "Привид" затримали в Дубаї

Розшукуваного по всьому світу протягом більше ніж 10 років найбільшого наркоторговця Франції затримали співробітники спецслужб Дубая. Звуть наркобарона Муфід Бушібі, міжнародна кличка "Привид".
Про це повідомляє агентство WAM в п'ятницю, 2 квітня.
Бушібі незаконно ввозив в Європу по 60 т наркотиків щорічно. Їхня оціночна вартість становила $82,6 млн. Наркобарон знаходився в бігах протягом десяти років, використовуючи підроблені документи.
У 2015 році суд Бордо заочно засудив Бушібі до 20 років в'язниці.
У 2015 році суд Бордо заочно засудив Бушібі до 20 років в'язниці.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі