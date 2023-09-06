Розгорнута на Донбасі "резервна армія" росії небоєздатна - ISW

12:23 02 вересня Київ, Україна

Росія продовжує втрачати як захоплені раніше території, так і чисельність своїх військ. Поспішно намагаючись виправити ситуацію на фронті, російське командування вдалось до розгортання "резервної армії", щоб їхні підрозділи з Луганської області передислокувалися на південь. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Про це також сказав начальник Головного військового управління розвідки України Кирило Буданов.

Як вважають експерти ISW, 25-т загальновоєнна армія росії навряд чи буде боєздатною з огляду на її поспішне розгортання.

Також повідомляється, що окупанти розчаровані російським контрбатарейним вогнем поблизу Урожайного та вздовж лінії Новомайорське-Новодонецьке-Керменчик. Крім того, російські солдати, які обороняються в цьому районі, перебувають у поганому фізичному стані та психологічному стресі.

В ISW зазначили, що українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута і на заході Запорізької області і досягли певного прогресу 1 вересня. Геолокаційні кадри свідчать про те, що ЗСУ незначно просунулися на північний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

За даними Генштабу, ЗСУ досягли успіху на напрямку Новоданилівка-Новопокропівка (5-13 км на південь від Оріхова) та на заході Запорізької області. Однак російські джерела стверджували, що російські сили відбили українські атаки поблизу Роботиного (10 км на південь від Оріхова) та Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

Як заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі 1 вересня, США побачили значний прогрес України в "Запорізькому районі" (ймовірно, мається на увазі західний напрям Запорізької області) за останні 72 години і що українські сили досягли певного успіху на "другій лінії російської оборони" на півдні України.

Раніше про те, що росія формує нові армійські сили для війни в Україні, повідомляла британська розвідка.

Нагадаємо, в ISW заявляли, що армія росії відчуває нестачу військової техніки.