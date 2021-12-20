Розвідка США: Росія поширює дезінформацію про Байдена

Американська розвідка поінформувала місцеві ЗМІ про те, що до дезінформації щодо Байдена причетна російська розвідка.
Нагадаємо! Джозеф Байден - віце-президент США, який вже забезпечив своє висунення кандидатом від Демократичної партії на виборах президента Сполучених Штатів.
Як стверджує CNN, з посиланням на власні джерела, протягом останніх декількох днів представники американського розвідувального співтовариства ознайомили законодавців США зі своїми припущеннями про якусь "кампанії по дезінформації", яка проводиться Росією. Вони стверджують, що зусилля по поширенню неправдивої інформації спрямовані на те, щоб підтримати кандидатуру чинного глави Білого дому Дональда Трампа і послабити позиції його ймовірного суперника на виборах.
Разом з тим, за твердженням джерел CNN, аналогічні дані були передані до виборчих штабів Байдена і Трампа. Телекомпанія підкреслює, що представники політиків не коментують припущення.
Як раніше відзначив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, Кремль з жалем очікує, що в міру наближення президентських виборів в США в листопаді 2020 року з'являтися все більше параноїдальних повідомлень про нібито мають місце спроби Росії втрутитися у виборчий процес. За словами Пєскова, такі твердження "не мають нічого спільного з правдою".
Байден, згідно з останніми оцінками, заручився підтримкою 2 627 делегатів національного з'їзду Демократичної партії, які підтримають того чи іншого претендента на висування кандидатом у президенти США. Щоб стати кандидатом в першому турі голосування на з'їзді демократів, претенденту необхідно отримати голоси 1 991 делегата. Байден подолав цю позначку 5 червня.
Національний з'їзд демократів, на якому Байдена повинні назвати кандидатом на найвищу державну посаду, перенесений через пандемію коронавируса на 17-20 серпня, він пройде в Мілуокі (штат Вісконсін). Чинний американський лідер також вже отримав достатню кількість голосів делегатів партійного з'їзду для висування кандидатом від республіканців.
59-е вибори президента США намічені на 3 листопада.
Нагадаємо! Джозеф Байден - віце-президент США, який вже забезпечив своє висунення кандидатом від Демократичної партії на виборах президента Сполучених Штатів.
Як стверджує CNN, з посиланням на власні джерела, протягом останніх декількох днів представники американського розвідувального співтовариства ознайомили законодавців США зі своїми припущеннями про якусь "кампанії по дезінформації", яка проводиться Росією. Вони стверджують, що зусилля по поширенню неправдивої інформації спрямовані на те, щоб підтримати кандидатуру чинного глави Білого дому Дональда Трампа і послабити позиції його ймовірного суперника на виборах.
Разом з тим, за твердженням джерел CNN, аналогічні дані були передані до виборчих штабів Байдена і Трампа. Телекомпанія підкреслює, що представники політиків не коментують припущення.
Як раніше відзначив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, Кремль з жалем очікує, що в міру наближення президентських виборів в США в листопаді 2020 року з'являтися все більше параноїдальних повідомлень про нібито мають місце спроби Росії втрутитися у виборчий процес. За словами Пєскова, такі твердження "не мають нічого спільного з правдою".
Байден, згідно з останніми оцінками, заручився підтримкою 2 627 делегатів національного з'їзду Демократичної партії, які підтримають того чи іншого претендента на висування кандидатом у президенти США. Щоб стати кандидатом в першому турі голосування на з'їзді демократів, претенденту необхідно отримати голоси 1 991 делегата. Байден подолав цю позначку 5 червня.
Національний з'їзд демократів, на якому Байдена повинні назвати кандидатом на найвищу державну посаду, перенесений через пандемію коронавируса на 17-20 серпня, він пройде в Мілуокі (штат Вісконсін). Чинний американський лідер також вже отримав достатню кількість голосів делегатів партійного з'їзду для висування кандидатом від республіканців.
59-е вибори президента США намічені на 3 листопада.
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