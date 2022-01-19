Розвідка США назвала Росію головною загрозою в 2021 році

20:41 03 травень Київ, Україна

Розвідуправління Міноборони США опублікувало доповідь про глобальні загрози в 2021 році, згідно з документом, одну з головних загроз являє Російська Федерація.

Про це повідомляється в документі на сайті Комітету з військових справ Сенату США.

У 57-сторінковому документі вказуються загрози, які існують для Сполучених Штатів з боку Китаю і Росії - згідно з документом, ці країни хочуть кинути виклик військовій перевазі США. Для цього вони використовують найманців, проводять кібератаки, маніпулюють інформацією, а також намагаються економічно впливати на своїх суперників.



Росія, за даними розвідки, має намір істотно збільшити ядерний потенціал завдяки нестратегічним засобам. Ймовірно, у російській армії є незадекларована хімічна зброя по типу нервово-паралітичної речовини "Новачок", яким, як вважається, російські спецслужби могли отруїти Олексія Навального. У доповіді Росія прямо називається країною, яка ставить під загрозу існування США.



У звіті також згадується, що головним важелем впливу РФ на Україну є військова присутність на сході країни. При тому, що Росія проводить активну модернізацію своєї армії.

"Кремль, швидше за все, не буде намагатися провокувати Вашингтон, але може це зробити, якщо буде переконаний, що США втручаються в російську внутрішню політику чи іншим чином загрожують стратегічним інтересам Росії", - вказується в звіті.

Також Росія поширює свій вплив на країни, які входять в НАТО, але культурно і історично близькі до Кремля. Вона спрямовує свої зусилля на те, щоб підірвати принципи Альянсу щодо колективної оборони.