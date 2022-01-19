Розвідка США назвала Росію головною загрозою в 2021 році

Розвідуправління Міноборони США опублікувало доповідь про глобальні загрози в 2021 році, згідно з документом, одну з головних загроз являє Російська Федерація.
Про це повідомляється в документі на сайті Комітету з військових справ Сенату США.
У 57-сторінковому документі вказуються загрози, які існують для Сполучених Штатів з боку Китаю і Росії - згідно з документом, ці країни хочуть кинути виклик військовій перевазі США. Для цього вони використовують найманців, проводять кібератаки, маніпулюють інформацією, а також намагаються економічно впливати на своїх суперників.
Росія, за даними розвідки, має намір істотно збільшити ядерний потенціал завдяки нестратегічним засобам. Ймовірно, у російській армії є незадекларована хімічна зброя по типу нервово-паралітичної речовини "Новачок", яким, як вважається, російські спецслужби могли отруїти Олексія Навального. У доповіді Росія прямо називається країною, яка ставить під загрозу існування США.
У звіті також згадується, що головним важелем впливу РФ на Україну є військова присутність на сході країни. При тому, що Росія проводить активну модернізацію своєї армії.
Росія, за даними розвідки, має намір істотно збільшити ядерний потенціал завдяки нестратегічним засобам. Ймовірно, у російській армії є незадекларована хімічна зброя по типу нервово-паралітичної речовини "Новачок", яким, як вважається, російські спецслужби могли отруїти Олексія Навального. У доповіді Росія прямо називається країною, яка ставить під загрозу існування США.
У звіті також згадується, що головним важелем впливу РФ на Україну є військова присутність на сході країни. При тому, що Росія проводить активну модернізацію своєї армії.
Також Росія поширює свій вплив на країни, які входять в НАТО, але культурно і історично близькі до Кремля. Вона спрямовує свої зусилля на те, щоб підірвати принципи Альянсу щодо колективної оборони.
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