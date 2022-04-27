Розвідка США знайшла зв'язок вбивства іранського фізика-ядерника з Байденом

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Стала відома ймовірна причина вбивства іранського вченого. У США впевнені в причетності до вбивства Мохсена Фахрізаде ізраїльської розвідки Моссад. На думку американської розвідки, Ізраїль мав вагомий мотив для цього злочину. Вбивство іранського фізика-ядерника повинно перешкодити майбутньому главі Білого дому Джозефу Байдену відновити дипломатичну взаємодію з Тегераном. Про це йдеться в матеріалі газети The New York Times, опублікованому в суботу, 28 листопада.

"Як заявляють співробітники розвідувальних служб, залишилося мало сумнівів, що за вбивством стоїть Ізраїль, є всі ознаки того, що це була ретельно вивірена за часом операція ізраїльської розвідки Моссад. І ізраїльська сторона нічого не зробила, щоб спростувати це", - зазначено в статті.

При цьому автори матеріалу нагадали, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху раніше називав Фахрізаде "ворогом народу номер один".

Таким чином, ізраїльська сторона може отримати жорстку відповідь Ірану на те, що трапилося.

"А якщо іранці помстяться, давши Трампу привід для удару у відповідь до того, як він піде зі свого поста в січні, то Байден успадкує більш серйозні проблеми, ніж крах дипломатичного документа п'ятирічної давності", - допустили в NYT.

У зв'язку з тим, що відбувається, військові США уважно стежать за іранськими силами, проте поки не зафіксували жодних незвичайних переміщень іранських військ або озброєнь.

Нагадаємо, Фахрізаде вбили під Тегераном. Він став жертвою атаки терористів в населеному пункті Абсард.

Глава МЗС Ірану Джавад Заріф звинуватив Ізраїль в причетності до вбивства їхнього вченого-ядерника. Тегеран обіцяв помститися за цей злочин.