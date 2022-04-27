Розвідка США знайшла зв'язок вбивства іранського фізика-ядерника з Байденом

Стала відома ймовірна причина вбивства іранського вченого. У США впевнені в причетності до вбивства Мохсена Фахрізаде ізраїльської розвідки Моссад. На думку американської розвідки, Ізраїль мав вагомий мотив для цього злочину. Вбивство іранського фізика-ядерника повинно перешкодити майбутньому главі Білого дому Джозефу Байдену відновити дипломатичну взаємодію з Тегераном. Про це йдеться в матеріалі газети The New York Times, опублікованому в суботу, 28 листопада.
При цьому автори матеріалу нагадали, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху раніше називав Фахрізаде "ворогом народу номер один".
Таким чином, ізраїльська сторона може отримати жорстку відповідь Ірану на те, що трапилося.
У зв'язку з тим, що відбувається, військові США уважно стежать за іранськими силами, проте поки не зафіксували жодних незвичайних переміщень іранських військ або озброєнь.
Нагадаємо, Фахрізаде вбили під Тегераном. Він став жертвою атаки терористів в населеному пункті Абсард.
Глава МЗС Ірану Джавад Заріф звинуватив Ізраїль в причетності до вбивства їхнього вченого-ядерника. Тегеран обіцяв помститися за цей злочин.
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