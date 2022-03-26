Розвал Російської імперії. На що може претендувати Польща

Російський уряд своїми бездумними діями перетворив країну на слабкого та пораненого звіра, який ще продовжує з останніх сил огризатися. Але, як це зазвичай буває, його розірвуть на шматки міцніші особини.

Схоже, розпочався стрімкий розпад імперії. Після Японією та Кавказом свої територіальні претензії може пред'явити Польща.

Екс-командувач сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак заявив, що Калінінградська область знаходиться "під російською окупацією з 1945 року".

"Тепер про неї варто було б нагадати. Варто було б нагадати про Калінінградську область, яка, як на мене, є частиною польської території... Ми маємо право претендувати на цю територію, яку Росія окупує", — заявив він.

Ну, що ж, як мовиться в російській приказці, - "з паршивої вівці хоч вовни клок".