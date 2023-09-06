Руйнівні лісові пожежі охопили Канаду: площа руйнувань – як Болгарія

08:34 16 серпня Київ, Україна

Внаслідок надзвичайно активного сезону лісових пожеж у Канаді, полум'ям було знищено близько 134 тисяч квадратних кілометрів лісових масивів, що порівняно з територією Болгарії.



Цю інформацію було озвучено канадським громадським інформаційним каналом CBC News.

"Офіційні статистичні дані, наскільки руйнівним був цей сезон пожеж, у ході якого було зареєстровано понад 5500 випадків лісових пожеж, які забрали близько 13,4 мільйона гектарів", - наголошується в статті.

Стало зрозуміло, що середня площа лісів, знищених пожежами, у Канаді за останні 10 років становила 2,2 мільйона гектарів.

"Поточні показники значно перевищують попередній рекорд, встановлений у 1989 році, коли полум'ям було поглинено 7,6 мільйона гектарів. Слід зазначити, що нинішній сезон ще не завершився", - підкреслює CBC News.

Через лісові пожежі понад 167 тисяч канадців змушені були тимчасово залишити свої будинки.