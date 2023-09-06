Руйнівні лісові пожежі охопили Канаду: площа руйнувань – як Болгарія

Внаслідок надзвичайно активного сезону лісових пожеж у Канаді, полум'ям було знищено близько 134 тисяч квадратних кілометрів лісових масивів, що порівняно з територією Болгарії.
Цю інформацію було озвучено канадським громадським інформаційним каналом CBC News.
Цю інформацію було озвучено канадським громадським інформаційним каналом CBC News.
Стало зрозуміло, що середня площа лісів, знищених пожежами, у Канаді за останні 10 років становила 2,2 мільйона гектарів.
Через лісові пожежі понад 167 тисяч канадців змушені були тимчасово залишити свої будинки.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі