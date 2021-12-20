Руйнування Африканського континенту прискориться

За повідомленням NBC News, учені передбачили повільний розкол Африканського континенту на дві частини по межі тектонічного розлому в районі африканської долини Афар, що знаходиться в Ефіопії. На місці геологічної западини через мільйони років може з'явитися новий океан.

Геологи Тулейнского університету в Новому Орлеані пояснюють це тим, що регіон знаходиться над трьома тектонічними плитами, які дуже повільно віддаляються один від одного.

"Тектонічні плити повільно віддаляються один від одного і в кінцевому підсумку розколють Африку надвоє. Підтвердження цьому - тріщина довжиною понад 56 кілометрів в регіоні Афар ", - повідомляють вчені.

Уточнюється, що розлом утворився на цьому місці ще в 2005 році, причому "надзвичайно швидко".

"Зазвичай на такі зміни йдуть сотні років, але в цей раз вистачило кількох днів. Ми припускаємо, що вся справа в підвищеному тиску піднімається магми ", - вважають експерти.

Вчені спостерігають за рухом порід за допомогою супутникових спостережень. Допомогти в розумінні процесорів могли б і польові дослідження, але провести їх в регіоні Афар важко. Долина Афар є одним з найспекотніших місць на Землі: денна температура тут може підніматися до 54 градусів Цельсія, а вночі падати до 18 градусів Цельсія.

Також, вчені вважають, що на місці розлому за 5-10 мільйонів років може утворитися новий океан.

"В результаті Аденську затоку і Червоне море затоплять Афар і Східно-Африканську рифтовую долину, створивши новий океан, а частина Східної Африки стане окремим маленьким континентом", - заявляють геофізики.

Раніше вчені заявили, що в найближчі п'ять років глобальні температури можуть вирости на 1,5 ° С в порівнянні з доіндустріальним рівнем.