Військовий НДІ, що розробив «Іскандери», згорів у Твері

16:05 21 квітня Київ, Україна

П'ятеро людей загинуло і кілька десятків постраждали під час пожежі в будівлі Центрального Науково-дослідного інституту Військ Повітряно-космічної Оборони (НДІ ВКО) у Твері. Площа пожежі склала близько 1,5 тисячі квадратних метрів, через отруйний дим люди не могли евакуюватися і вистрибували з вікон.

За однією з версій пожежа сталася від недопалка та старої проводки. Воістину, недопалки стають серйозною проблемою в росії.

НДІ належить до військ повітряно-космічної оборони. Серед його розробок — системи невидимості літаків Су-27 та Ту-160, участь у розробці ракетного комплексу «Іскандер» та зенітна ракетна система великої та середньої дальності С-400. За участю інституту було взято на озброєння зенітні ракетні системи, винищувачі-перехоплювачі. З 2004 року інститут є науково-дослідною базою з питань об'єднаної системи протиповітряної оборони країн СНД.