Розроблено електромобіль на сонячній енергії, що очищає повітря від вуглецю під час руху

12:50 13 жовтня Київ, Україна

Студентська команда TU/ecomotive з Технологічного університету Ейндховена в Нідерландах презентувала науково-фантастичний витвір - електромобіль на сонячній енергії, що вловлює вуглекислий газ.

Концепт-кар під назвою Zem зберігає CO2 у спеціально розроблених фільтрах, повідомляє CNN.



Це єдиний у своєму роді прототип. Він використовує пристрій для уловлювання вуглецю, встановлений на днище, і поглинає та зберігає більше CO2, ніж виділяє. Щоб скоротити відходи та виробничі викиди, кузов та рама надруковані на 3D-принтері з використанням переробленого пластику, а салон прикрашений веганською шкірою з ананасів.

"Ми впровадили так багато технологій в один автомобіль, щоб дійсно показати, на що вони здатні всі разом", - зазначили розробники.

Електромобіль має два фільтри під машиною поруч із кожним переднім колесом. Повітря проходить через фільтр під час руху автомобіля, а СО2 прилипає до спеціальної крихти всередині фільтра. Фільтр необхідно очищати кожні 200 миль, тому студенти розробили спеціальну зарядну станцію для електромобілів, з якої можна видалити CO2. Потім його можна повторно використовувати для інших видів палива, таких як чистий водень або зберігати під землею в геологічних формаціях, щоб не допустити потрапляння CO2 в атмосферу.