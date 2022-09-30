Рівноцінний обмін: у Туві за мобілізованого чоловіка дають барана

Влада Туви видає сім'ям мобілізованих по живому барану, 50 кг борошна, по 2 мішки картоплі та капусти. Останнє – «за необхідності».
Таке доручення дав глава республіки Владислав Ховалиг.
Сім'ям призовників, відправлених на війну в Україну, вже роздали більше ніж 90 баранів, прозвітувала влада. При цьому чиновники не називають загальну кількість мобілізованих у регіоні чоловіків.
Крім того, можлива і грошова компенсація - по 5 тисяч рублів на дитину в мобілізованих сім'ях.
Варто відзначити, що за вартістю кошика товарів і послуг, батьківщина шойгу є найбіднішим серед російських суб'єктів. До речі, у січні 2022 року в найбіднішому регіоні росії пройшли масові одиночні пікети проти підвищення цін, оскільки третина населення живе за межею бідності.
Варто відзначити, що за вартістю кошика товарів і послуг, батьківщина шойгу є найбіднішим серед російських суб'єктів. До речі, у січні 2022 року в найбіднішому регіоні росії пройшли масові одиночні пікети проти підвищення цін, оскільки третина населення живе за межею бідності.
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