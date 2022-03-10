Розслідування The Insider і Bellingcat: що спільного в отруєнні Бикова і Навального

20:45 09 червень Київ, Україна

У журналістському розслідуванні The Insider і Bellingcat проводяться паралелі між отруєнням опозиціонера Олексія Навального, письменника Дмитра Бикова і політика Володимира Кара-Мурзи. За всіма трьома велося тривале стеження, всім їм дивом вдалося вижити після отруєння і в замаху на них брали участь ті ж співробітники ФСБ з НДІ-2 і Другої служби.

Про це йдеться в розслідуванні The Insider і Bellingcat.



Бикову стало погано 16 квітня 2019 року на борту літака, що летів з Єкатеринбурга в Уфу. В Уфі його госпіталізували у важкому стані, ввели в кому і підключили до апарату ШВЛ. Пізніше консиліум лікарів прийняв рішення перевезти письменника в НДІ імені Бурденка в Москві. Точний діагноз Бикова лікарі не озвучували. Пізніше він називав те, що трапилося з ним, отруєнням. Причини йому невідомі.



Журналісти з'ясували, що в замаху на Бикова брали участь ті ж співробітники ФСБ з НДІ-2 і Другої служби, які отруїли Олексія Навального і Володимира Кара-Мурзу. The Insider і Bellingcat називають імена отруйників - Володимир Панаєв з Другої служби ФСБ і Іван Осипов з "Лабораторії" (НДІ-2 ФСБ).



Отруту вони, імовірно, нанесли на одяг письменника в готелі Domina в Новосибірську, куди Дмитро Биков і його дружина Катерина Кевхішвілі заселилися 13 квітня.



Весь наступний день 14 квітня Биков почувався відмінно і 15 квітня разом з дружиною прилетів в Єкатеринбург. А ось вранці 16 квітня, судячи з усього, Дмитро одягнув отруєний одяг, припускають розслідувачі. У літаку письменникові стало погано, почалася блювота, він важко дихав і покрився великими краплями поту.



У Бикова було багато спільних симптомів з Навальним, а місцеві лікарі намагалися перешкодити його транспортуванню в Москву. Точний діагноз так і не був поставлений. При цьому опитані журналістами лікарі вважають, що ніякі природні причини не могли б викликати таку картину.