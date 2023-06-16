Розширення військових зв'язків: Чехія та США підписали важливу угоду

18:59 23 травня Київ, Україна

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова прибула до Сполучених Штатів Америки з важливою метою – зустрітися з головою Пентагону, Ллойдом Остіном, у столиці, Вашингтоні. Основне завдання її візиту – підписання угоди про військове співробітництво між Чехією та США.

Цей оборонний пакт передбачає не лише зміцнення зв'язків між збройними силами двох країн, а й встановлює законодавчі рамки та визначає статус американських військовослужбовців, що знаходяться на території Чехії.

Угода, над якою працювали кілька місяців, складається з 40 сторінок і містить основні норми та правила для можливого розміщення американських військових на чеській землі, а також умови їхньої співпраці з місцевими збройними силами.

Завітавши до США, міністр оборони Яна Чернохова підкреслила, що розширення військових зв'язків повністю відповідає "життєво важливим інтересам країни" в наш неспокійний час. Вона наголосила, що сама угода не передбачає створення американської військової бази в Чехії, однак у разі згоди обох сторін на перебування американських військ на території країни, їхній правовий статус визначатиметься цією угодою.

"Якщо нам знадобиться допомога американських солдатів у навчанні чеської армії новим озброєнням із США, то після підписання угоди ми матимемо більше можливостей для організації цього", - наголосила міністр.

Угода охоплює такі питання, як визначення юрисдикції над іноземними військами, екологічні норми, правила експлуатації та статус контрактників.



США вже мають подібні угоди із більш ніж 20 країнами, включаючи Польщу, Словаччину, Угорщину, Болгарію та інші.