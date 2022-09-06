"Поширювали розпусту на Землі": в Ірані ЛГБТ-активісток засудили до страти

17:58 06 вересня Київ, Україна

Вперше в історії Ірану було винесено смертний вирок жінкам через їхню сексуальну орієнтацію. Таке рішення ухвалив суд іранської провінції Західний Азербайджан, ґрунтуючись на шаріатському законі про "поширення розпусти на Землі".

Про це повідомляє "Бі-бі-сі" з посиланням на курдську організацію Hengaw Human Rights Organization.

Правозахисники закликали міжнародну спільноту домогтися скасування вироку.



За даними правозахисників, 31-річній Зорі Седігхі Хамедані та 24-річній Ельхам Чубдар винесли смертні вироки наприкінці серпня або на початку вересня в місті Умрія. Крім "пропаганди гомосексуалізму" їх звинуватили у "поширенні християнства" та "спілкуванні зі ЗМІ, що виступають проти Ісламської Республіки".



Зару Седігхі Хамедані затримали наприкінці жовтня 2021 року, коли вона намагалася виїхати до Туреччини.. Наступні два місяці вона провела у слідчому ізоляторі Корпусу вартових ісламської революції, після чого була переведена до жіночої в'язниці. Правозахисники зазначають, що жінка була позбавлена права на адвоката під час затримання, а також зазнавала словесних образ та загроз, зокрема, їй загрожували позбавленням опіки над її двома дітьми.



У правозахисній організації Amnesty International стверджують, що справа щодо Хамедані пов'язана з її виступами у соціальних мережах на захист прав ЛГБТ-людей. «Бі-бі-сі» звертає увагу, що засуджена до страти раніше знялася в документальному фільмі про порушення прав ЛГБТ-людей в іракському Курдистані.



Про другу засуджену до страти правозахисники нічого не повідомляють, хоча звертають увагу, що в тій же в'язниці аналогічні звинувачення були пред'явлені ще одній жінці, 52-річній Сохейлі Ашрафі..



«Бі-бі-сі» пише, що в Ірані значно збільшилася кількість смертних вироків: лише за останній тиждень липня суд виніс 32 такі вироки.