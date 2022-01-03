Розповсюджувала фейки про коронавірус: Twitter заблокував акаунт конгресвумен США

15:10 03 січень Київ, Україна

Twitter заблокував особистий обліковий запис представниці в Конгресі США від штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін за «неодноразове порушення» політики соцмережі проти дезінформації про Covid-19.

Про це повідомляє CNN.

"Ми чітко заявляли, що за нашою системою накопичення порушень (strike system – ред.), ми назавжди закриємо акаунти за постійні порушення цієї політики", - повідомили у Twitter. Йдеться про особистий профіль Грін, тоді як її офіційний обліковий запис залишається активним.

Грін оприлюднила заяву, де сказала, що "Twitter – ворог Америки і не може витримати правду".



CNN зазначає, що раніше законодавицю тимчасово блокували у соцмережі за поширення дезінформації про пандемію та вибори президента США у 2020 році.



Напередодні Грін зробила повідомлення в соцмережі, що "неймовірна велика кількість смертей від вакцини проти коронавірусу" - "ігнорується". У серпні конгресвумен блокували на тиждень і погрожували безстроковим закриттям акаунта за повідомлення про те, що вакцини не працюють.