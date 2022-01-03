Розповсюджувала фейки про коронавірус: Twitter заблокував акаунт конгресвумен США

Twitter заблокував особистий обліковий запис представниці в Конгресі США від штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін за «неодноразове порушення» політики соцмережі проти дезінформації про Covid-19.
Про це повідомляє CNN.
Грін оприлюднила заяву, де сказала, що "Twitter – ворог Америки і не може витримати правду".
CNN зазначає, що раніше законодавицю тимчасово блокували у соцмережі за поширення дезінформації про пандемію та вибори президента США у 2020 році.
Напередодні Грін зробила повідомлення в соцмережі, що "неймовірна велика кількість смертей від вакцини проти коронавірусу" - "ігнорується". У серпні конгресвумен блокували на тиждень і погрожували безстроковим закриттям акаунта за повідомлення про те, що вакцини не працюють.
CNN зазначає, що раніше законодавицю тимчасово блокували у соцмережі за поширення дезінформації про пандемію та вибори президента США у 2020 році.
Напередодні Грін зробила повідомлення в соцмережі, що "неймовірна велика кількість смертей від вакцини проти коронавірусу" - "ігнорується". У серпні конгресвумен блокували на тиждень і погрожували безстроковим закриттям акаунта за повідомлення про те, що вакцини не працюють.
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