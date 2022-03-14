Розправа над учителем у Франції: влада вишле з країни понад 200 осіб

12:49 19 жовтня Київ, Україна

Уряд Франції вишле з країни 231 іноземця, яких підозрюють в екстремістських релігійних переконаннях, після жахливого вбивства вчителя чеченським біженцем.

Влада вважає, що ці люди «в процесі радикалізації» можуть брати участь у терористичній діяльності або захочуть виїхати з країни, щоб приєднатися до терористичного угруповання.



За виселення іноземців з Франції відповідає Міністерство внутрішніх справ. Однак, там не змогли підтвердити виданню інформацію про те, що з країни вишлють більше ніж 200 іноземців. Із зазначеного списку 180 осіб перебувають у в'язниці, а ще 51 повинні затримати найближчим часом.



Відзначається, що міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен на зустрічі в неділю попросив місцевих префектів розпорядитися про висилку. Дарманен також попросив служби свого відомства уважніше вивчати запити людей, які бажають отримати статус біженця у Франції.