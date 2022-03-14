Розправа над учителем у Франції: влада вишле з країни понад 200 осіб

Уряд Франції вишле з країни 231 іноземця, яких підозрюють в екстремістських релігійних переконаннях, після жахливого вбивства вчителя чеченським біженцем.
Влада вважає, що ці люди «в процесі радикалізації» можуть брати участь у терористичній діяльності або захочуть виїхати з країни, щоб приєднатися до терористичного угруповання.
За виселення іноземців з Франції відповідає Міністерство внутрішніх справ. Однак, там не змогли підтвердити виданню інформацію про те, що з країни вишлють більше ніж 200 іноземців. Із зазначеного списку 180 осіб перебувають у в'язниці, а ще 51 повинні затримати найближчим часом.
Відзначається, що міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен на зустрічі в неділю попросив місцевих префектів розпорядитися про висилку. Дарманен також попросив служби свого відомства уважніше вивчати запити людей, які бажають отримати статус біженця у Франції.
За виселення іноземців з Франції відповідає Міністерство внутрішніх справ. Однак, там не змогли підтвердити виданню інформацію про те, що з країни вишлють більше ніж 200 іноземців. Із зазначеного списку 180 осіб перебувають у в'язниці, а ще 51 повинні затримати найближчим часом.
Відзначається, що міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен на зустрічі в неділю попросив місцевих префектів розпорядитися про висилку. Дарманен також попросив служби свого відомства уважніше вивчати запити людей, які бажають отримати статус біженця у Франції.
- 17 жовтня в місті Конфлан-Сент-Онорін, за 10 км від Парижа, 18-річний хлопець обезголовив вчителя місцевого коледжу за образу пророка Мухаммеда. Як пишуть ЗМІ, учитель читав лекції з громадянського виховання і показав учням карикатури на пророка, які викликають негативну реакцію серед мусульман. Лекція стосувалася релігійного екстремізму.
- Після вбивства хлопець опублікував в Twitter відрізану голову жертви і звернувся до президента країни. «Я стратив одного з твоїх псів, який посмів принизити Мухаммеда», - написав він.
- Поліція намагалася затримати хлопця, але він став погрожувати ножем. Його застрелили. Перед смертю він нібито крикнув: «Аллах Акбар». Як з'ясувалося пізніше, злочинець - уродженець Москви.
- Емманюель Макрон назвав інцидент актом тероризму. Національна антитерористична прокуратура розслідує вбивство як тероризм.
- Протягом 17-18 жовтня правоохоронці затримали 11 осіб за підозрою в причетності до організації вбивства.
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