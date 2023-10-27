Розпад льодовикового покриву Західної Антарктики неминучий

16:20 24 жовтня Київ, Україна

Британська антарктична служба заявила, що потепління викликає танення льодовика Західної Антарктиди, що сприяє підвищенню рівня моря. Дослідження показують, що ця тенденція збережеться принаймні до кінця століття.

Про це йдеться у дослідженні Британського антарктичного товариства.



У ньому стверджується, що людство сприяє швидкому збільшенню темпів потепління океану та таненню шельфового льоду.

"Нашим головним питанням тут було: наскільки ми все ще маємо контроль над таненням шельфового льодовика? Скільки таненню ще можна запобігти, зменшивши викиди? На жаль, це не чудова новина", - сказала океанограф Кейтлін Нотен.

Вона додала, що для повного танення шельфу можуть знадобитися сотні років, що призведе до підвищення рівня моря на 1,8 метра, але значне танення неминуче згідно з усіма комп'ютерними симуляціями, проведеними нею та її колегами.



Дослідники спеціально розглянули Західно-Антарктичний льодовиковий щит Амундсена, що виступає в морі, і виявили, що навіть якщо глобальне потепління можна було б утримати на міжнародному рівні лише в кілька десятих градусів, то воно "може призвести до колапсу Західно-Антарктичного крижаного щита".



Команда Naughten була першою, хто використовував комп'ютерне моделювання з високою роздільною здатністю, щоб вивчити вплив теплої води, яка "плавить" лист знизу. У кожному випадку вони виявили, що ерозія триватиме безперервно, що означає, що лист зрештою згорнеться і розтане.