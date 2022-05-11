Ранні шлюби як форма рабства: в ООН засудили шлюби неповнолітніх

Після недавнього інциденту в Зімбабве, коли 14-річна дівчинка-підліток померла під час пологів, в ООН категорично засудили ранні шлюби і закликали керівництво Зімбабве переглянути законодавство.
Про це йдеться на сторінці організації в Twitter.
Вони ж повідомили, що в країні знаходиться на розгляді парламенту новий законопроєкт, який спрямований на узгодження законів, заборона на вступ в шлюб осіб молодше 18 років і судове переслідування всіх, хто причетний до шлюбу неповнолітніх.
У заяві ООН в Зімбабве йдеться, що вона "з глибоким занепокоєнням відзначає і рішуче засуджує" обставини, що призвели до смерті Памяті Мачаі, 14-річної дівчинки з сільського Маранге на сході країни.
Поліція і державна гендерна комісія країни заявили, що розслідують обставини смерті і поховання дівчини.
У заяві ООН в Зімбабве йдеться, що вона "з глибоким занепокоєнням відзначає і рішуче засуджує" обставини, що призвели до смерті Памяті Мачаі, 14-річної дівчинки з сільського Маранге на сході країни.
Поліція і державна гендерна комісія країни заявили, що розслідують обставини смерті і поховання дівчини.
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