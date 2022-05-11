Ранні шлюби як форма рабства: в ООН засудили шлюби неповнолітніх

06:36 09 серпня Київ, Україна

Після недавнього інциденту в Зімбабве, коли 14-річна дівчинка-підліток померла під час пологів, в ООН категорично засудили ранні шлюби і закликали керівництво Зімбабве переглянути законодавство.

Про це йдеться на сторінці організації в Twitter.

"Уряд традиційно закриває очі на практику дитячих шлюбів. У Зімбабве є два зводи законів про шлюб: Закон про шлюб і Закон про традиційні шлюби. Жоден із законів не встановлює мінімального віку для вступу в шлюб, в той час, як звичайне право дозволяє полігамію", - заявили представники організації.

Вони ж повідомили, що в країні знаходиться на розгляді парламенту новий законопроєкт, який спрямований на узгодження законів, заборона на вступ в шлюб осіб молодше 18 років і судове переслідування всіх, хто причетний до шлюбу неповнолітніх.

У заяві ООН в Зімбабве йдеться, що вона "з глибоким занепокоєнням відзначає і рішуче засуджує" обставини, що призвели до смерті Памяті Мачаі, 14-річної дівчинки з сільського Маранге на сході країни.



Поліція і державна гендерна комісія країни заявили, що розслідують обставини смерті і поховання дівчини.