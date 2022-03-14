Ракети, випущені Іраном, влучили у консульство США в Іраку

07:03 14 березня Київ, Україна

12 ракет впали біля консульства США у північному іракському місті Ербіль у неділю.

Представник Міністерства оборони США стверджує, що ударів завдано із сусіднього Ірану.



Про постраждалих внаслідок атаки не повідомляється.



Іракський офіційний представник у Багдаді спочатку заявив, що кілька ракет влучили в консульство США в Ербілі і саме воно було метою атаки. Пізніше Лоук Гафарі, голова агентства іноземних ЗМІ Курдистану, заявив, що жодна з ракет не вразила об'єкт США, але було вражено райони навколо комплексу.



Представник Міністерства оборони США сказав, що досі неясно, скільки саме ракет було випущено і де вони приземлилися. Другий офіційний представник США заявив, що не було жодних пошкоджень жодному урядовому об'єкту США і що немає жодних ознак того, що метою була нова будівля консульства, яка нині не зайнята.



Атака сталася через кілька днів після того, як Іран заявив, що відповість на удар Ізраїлю неподалік Дамаска, Сирія, внаслідок якого загинули два члени його Революційної гвардії. У неділю іранська державна інформаційна агенція IRNA процитувала іракські ЗМІ, які визнали теракти в Ербілі, не уточнивши, звідки вони походять.



Ракетний обстріл стався також у той момент, коли переговори у Відні щодо ядерної угоди Тегерана увійшли до режиму "паузи".



Одна з іракських офіційних осіб заявила, що балістичні ракети випустили з Ірану, не уточнюючи деталей. Вона сказала, що це були снаряди іранського виробництва Fateh-110, які, ймовірно, були випущені на помсту за двох солдатів Революційної гвардії, убитих у Сирії.



Сили США, дислоковані на території аеропорту Ербіля, в минулому зазнавали обстрілу ракетами і безпілотниками, причому офіційні особи США звинувачували в цьому групи, які підтримує Іран.



Головнокомандувач США на Близькому Сході неодноразово попереджав про зростаючі загрози атак з боку Ірану та підтримуваних Іраном ополченців на війська та союзників в Іраку та Сирії.



Присутність США в Іраку тривалий час була гарячою точкою для Тегерана, але напруженість різко зросла після того, як у січні 2020 року американський безпілотник у районі аеропорту Багдада вбив високопоставленого іранського генерала. У відповідь Іран завдав ракетного удару по авіабазі Аль-Асад, де дислокувалися американські війська. Внаслідок вибухів черепно-мозкові травми отримали понад 100 військовослужбовців.