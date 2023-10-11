Ракетна атака на Ізраїль із Сирії: ізраїльські військові відповіли на атаку

08:25 11 жовтня Київ, Україна

Ізраїль атакували ракетами із території Сирії. Інформацію про це поширили Сили оборони Ізраїлю через свій офіційний канал у Telegram увечері 10 жовтня.



Початковий звіт повідомляє, що кілька ракетних пусків із сирійської території було зафіксовано деякий час тому (повідомлення армії Ізраїлю опубліковано о 22:46 за київським часом). Деякі з цих ракет перетнули кордон Ізраїлю і, можливо, впали на відкритій місцевості.



Ізраїльські військові зазначили, що солдати ЦАХАЛу відповіли на атаку, відкривши артилерійський та мінометний вогонь у напрямку запуску ракет із Сирії.