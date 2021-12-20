Радикальні заходи безпеки в британському пабі

20:02 13 липень Київ, Україна

Власники пабу The Star Inn в графстві Корнуолл, Англія неабияк втомилися від відвідувачів, які ігнорують карантинні правила соціальної дистанції і вирішили радикально боротися з клієнтами, вони поставили ввічливу табличку з нагадуванням і електричне огорожу.



Про це повідомляє Cornwall live.



Власник закладу Джонні Макфадден розповів, що нововведення допомогло.



Табличка з написом "Обережно, електричний паркан" відбило будь-яке бажання у нетверезих відвідувачів товпитися біля барної стійки. "Це для загальної безпеки", - говорить Макфадден.



За його словами, кілька неабияк випили осіб стверджували, що їх вдарило електричним струмом після одного занадто великої кількості пінт, однак, як виявилося, напруга на огорожа не подавалося.