Радикальні заходи безпеки в британському пабі

Власники пабу The Star Inn в графстві Корнуолл, Англія неабияк втомилися від відвідувачів, які ігнорують карантинні правила соціальної дистанції і вирішили радикально боротися з клієнтами, вони поставили ввічливу табличку з нагадуванням і електричне огорожу.
Про це повідомляє Cornwall live.
Власник закладу Джонні Макфадден розповів, що нововведення допомогло.
Табличка з написом "Обережно, електричний паркан" відбило будь-яке бажання у нетверезих відвідувачів товпитися біля барної стійки. "Це для загальної безпеки", - говорить Макфадден.
За його словами, кілька неабияк випили осіб стверджували, що їх вдарило електричним струмом після одного занадто великої кількості пінт, однак, як виявилося, напруга на огорожа не подавалося.
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