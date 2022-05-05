Працівників найбільшого автозаводу Калінінградської області відправили на городи

Керівництво заводу "Автотор" у російському Калінінграді оригінально вирішило проблему простою підприємства, запропонувавши своїм співробітникам замість збору автомобілів BMW, Kia та Hyundai садити картоплю.
Підприємство пішло на такий крок у зв'язку із непростим економічним становищем, викликаним західними санкціями у відповідь на вторгнення росії в Україну.
Для городів виділили два земельні масиви загальною площею 300 га, що перебувають у власності компанії.
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