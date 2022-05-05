Працівників найбільшого автозаводу Калінінградської області відправили на городи

07:27 05 травня Київ, Україна

Керівництво заводу "Автотор" у російському Калінінграді оригінально вирішило проблему простою підприємства, запропонувавши своїм співробітникам замість збору автомобілів BMW, Kia та Hyundai садити картоплю.
 
Підприємство пішло на такий крок у зв'язку із непростим економічним становищем, викликаним західними санкціями у відповідь на вторгнення росії в Україну.

Для городів виділили два земельні масиви загальною площею 300 га, що перебувають у власності компанії.
«Дільниці повністю підготовлені до сезонних посівних робіт — земля орана та проборознена. В цей час багато автоторівців вже почали освоювати територію. Для забезпечення майбутнього врожаю на городах заводчан на Автотор організовано продаж високоякісної насіннєвої картоплі вітчизняного виробництва», — йдеться у повідомленні на сайті компанії.