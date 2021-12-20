Катування та позасудові страти: правозахисники заявили про військові злочини талібів в Афганістані

13:56 15 грудень Київ, Україна

Бойовики ультраправого руху Талібан після захоплення влади в Афганістані, ймовірно, катували, вбивали, стратили без суду представників етнічних та релігійних меншин, колишніх солдатів сил національної оборони та тих, кого вважали прихильниками уряду.



Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної групи Amnesty International, опублікованому 15 грудня.



Правозахисники стверджують, що нинішньому Афганістану "далеко до плавної передачі влади, про яку говорили представники "Талібану". Зокрема, у звіті задокументовані напади та страти людей, пов'язаних із колишнім урядом у Спін-Болдаку, розповіді колишніх солдатів урядових військ про злочини талібів та інше.

"Люди Афганістану знову заплатили своїм життям", - заявила генеральна секретарка Amnesty International Агнесс Калламар.

Повний масштаб убивств по всій країні досі залишається невідомим, оскільки таліби призупинили послуги мобільного зв'язку або суворо обмежили доступ до Інтернету у багатьох сільських районах, уточнюється у звіті.



У документі також зазначається, що сили скинутого уряду Афганістану та американські військові відповідальні за атаки, що призвели до "великих страждань цивільного населення" після падіння уряду.



Калламар закликала Міжнародний кримінальний суд у Гаазі розслідувати докази всіх можливих військових злочинів, "куди б вони не вели".



Нагадаємо, що таліби захопили столицю Афганістану на тлі виведення американських військових 15 серпня. Згодом вони заявили про "завершення війни" у країні.



7 вересня таліби створили тимчасовий уряд в Афганістані, яким керує один із засновників руху Мохаммад Хасан Ахунд.



20 серпня країну оголосили ісламським еміратом.



Відтепер у країні відновлюються жорсткі заборони та правила, що діяли 20 років тому, коли Афганістан також був під владою талібів.