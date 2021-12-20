Катування та позасудові страти: правозахисники заявили про військові злочини талібів в Афганістані

Бойовики ультраправого руху Талібан після захоплення влади в Афганістані, ймовірно, катували, вбивали, стратили без суду представників етнічних та релігійних меншин, колишніх солдатів сил національної оборони та тих, кого вважали прихильниками уряду.
Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної групи Amnesty International, опублікованому 15 грудня.
Правозахисники стверджують, що нинішньому Афганістану "далеко до плавної передачі влади, про яку говорили представники "Талібану". Зокрема, у звіті задокументовані напади та страти людей, пов'язаних із колишнім урядом у Спін-Болдаку, розповіді колишніх солдатів урядових військ про злочини талібів та інше.
Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної групи Amnesty International, опублікованому 15 грудня.
Правозахисники стверджують, що нинішньому Афганістану "далеко до плавної передачі влади, про яку говорили представники "Талібану". Зокрема, у звіті задокументовані напади та страти людей, пов'язаних із колишнім урядом у Спін-Болдаку, розповіді колишніх солдатів урядових військ про злочини талібів та інше.
Повний масштаб убивств по всій країні досі залишається невідомим, оскільки таліби призупинили послуги мобільного зв'язку або суворо обмежили доступ до Інтернету у багатьох сільських районах, уточнюється у звіті.
У документі також зазначається, що сили скинутого уряду Афганістану та американські військові відповідальні за атаки, що призвели до "великих страждань цивільного населення" після падіння уряду.
Калламар закликала Міжнародний кримінальний суд у Гаазі розслідувати докази всіх можливих військових злочинів, "куди б вони не вели".
Нагадаємо, що таліби захопили столицю Афганістану на тлі виведення американських військових 15 серпня. Згодом вони заявили про "завершення війни" у країні.
7 вересня таліби створили тимчасовий уряд в Афганістані, яким керує один із засновників руху Мохаммад Хасан Ахунд.
20 серпня країну оголосили ісламським еміратом.
Відтепер у країні відновлюються жорсткі заборони та правила, що діяли 20 років тому, коли Афганістан також був під владою талібів.
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