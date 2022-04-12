П'ятий пакет санкцій у дії: Ірландія закриває порти для росії

10:53 12 квітня Київ, Україна

Міністерство транспорту Ірландії видало директиву для всіх портів та капітанів гаваней країни про заборону з наступної неділі, 17 квітня, входу суднам, зареєстрованим у рф. Про це напередодні повідомив телеканал RTÉ.



Так, швартуватися в ірландських портах буде заборонено всім суднам, яхтам та прогулянковим суднам, зареєстрованим під прапором росії, а також будь-якому такому судну, яке змінило реєстрацію судна з прапора рф на іншу державу з 24 лютого – дня початку повномасштабної війни проти України.



Відповідна заява є відповіддю на недавнє рішення Євросоюзу щодо запровадження санкцій проти російських суден та обмеження доступу для них до портів європейських держав-членів.



При цьому директива передбачає низку винятків, відповідно до яких дозволяється швартуватися суднам, зареєстрованим у рф. До них належать:

перевезення вугілля

природного газу

нафти та нафтопродуктів

фармацевтичної, медичної та сільськогосподарської продукції

для гуманітарних цілей

у разі аварійно-рятувальних ситуацій.

Перш ніж будь-яке судно буде допущено до порту за таких виняткових обставин, гавань має спочатку зв'язатися з Департаментом транспорту для уточнення та отримання дозволу.