П'ятий пакет санкцій у дії: Ірландія закриває порти для росії

Міністерство транспорту Ірландії видало директиву для всіх портів та капітанів гаваней країни про заборону з наступної неділі, 17 квітня, входу суднам, зареєстрованим у рф. Про це напередодні повідомив телеканал RTÉ.
Так, швартуватися в ірландських портах буде заборонено всім суднам, яхтам та прогулянковим суднам, зареєстрованим під прапором росії, а також будь-якому такому судну, яке змінило реєстрацію судна з прапора рф на іншу державу з 24 лютого – дня початку повномасштабної війни проти України.
Відповідна заява є відповіддю на недавнє рішення Євросоюзу щодо запровадження санкцій проти російських суден та обмеження доступу для них до портів європейських держав-членів.
При цьому директива передбачає низку винятків, відповідно до яких дозволяється швартуватися суднам, зареєстрованим у рф. До них належать:
Так, швартуватися в ірландських портах буде заборонено всім суднам, яхтам та прогулянковим суднам, зареєстрованим під прапором росії, а також будь-якому такому судну, яке змінило реєстрацію судна з прапора рф на іншу державу з 24 лютого – дня початку повномасштабної війни проти України.
Відповідна заява є відповіддю на недавнє рішення Євросоюзу щодо запровадження санкцій проти російських суден та обмеження доступу для них до портів європейських держав-членів.
При цьому директива передбачає низку винятків, відповідно до яких дозволяється швартуватися суднам, зареєстрованим у рф. До них належать:
- перевезення вугілля
- природного газу
- нафти та нафтопродуктів
- фармацевтичної, медичної та сільськогосподарської продукції
- для гуманітарних цілей
- у разі аварійно-рятувальних ситуацій.
Перш ніж будь-яке судно буде допущено до порту за таких виняткових обставин, гавань має спочатку зв'язатися з Департаментом транспорту для уточнення та отримання дозволу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі