П'ять найменш важливих дипломатичних конфліктів 2021 року - рейтинг Foreign Policy

20:31 28 грудень Київ, Україна

Як розповідав Патрік Кавана у своїй поемі "Епос", до місцевих конфліктів не завжди мають бути залучені великі лідери або героїчна жертва, щоб змусити підняти градус напруги у всіх, хто причетний до цього. Незважаючи на те, що в дипломатичній суперечці слід обережно, іноді вони бувають дуже незначними. Іноді кордони держав наражаються на несподіваний спосіб, національна гордість випробовується кулінарними стравами, а брендинг алкоголю може розсварити між собою держави.



Видання Foreign Policy зібрало п'ять найменш важливих дипломатичних конфліктів 2021 року. Ось п'ять найменш важливих дипломатичних конфліктів 2021 року.



1. Франція та Росія посварилися через Шампанське

У липні французька промисловість шампанського засудила новий російський закон, який змушує іноземних імпортерів описувати свою продукцію як ігристе вино. Закон було запроваджено у тому, щоб термін " Шампанське " стосувалося лише російських виробників.



Комітет шампанського (Comité Champagne – група, що представляє інтереси французької індустрії шампанського) на знак протесту закликав своїх членів припинити постачання з Росії та заявила, що "висловлює жаль з приводу того, що цей закон не гарантує російським споживачам чітку та прозору інформацію про походження та характеристики вина” (Закон вимагав, щоб французькі пляшки змінювали лише етикетки.)



Загроза бойкоту принесла свої плоди: російська влада призупинила дію нового закону до 31 грудня.



2. Ресторан, що розпалює напругу між Японією та Кореєю



У жовтні Північна Корея та Південна Корея розгнівалися через миску японського каррі з морепродуктів після того, як у мережі з'явилися повідомлення про спроби цієї страви заявити права на спірну групу острівців між Японією та Корейським півостровом.



За даними The Guardian, страва, яку подають у ресторані на японському острові Окіносіма, включає дві рисові коми, у формі спірних островів, відомих у Японії як Такесіма (які корейці називають Токдо), з мініатюрним японським прапором, розташованим на вершині.



Північнокорейський сайт новин заявив, що страва, безсумнівно, була ознакою того, що Японія планує "захопити" острови, тоді як південнокорейська газета повідомила, що цей крок був "типовим дешевим трюком" японців.



3. Британія та Україна посварилися через чорнобильський спирт



У травні виробники крафтового лікеру з радіоактивних яблук, вирощених у Чорнобильській зоні відчуження, розпочали боротьбу з українським урядом після того, як влада вилучила всі 1500 пляшок продукту, перш ніж його можна було експортувати.



Напій під назвою "Атомік" не погодився з агентами Служби безпеки України, яка заявила, що компанія використала підроблені акцизні марки, що засновник компанії, академік Джим Сміт із Великобританії оскаржив у суді.



4. Сварки Хорватії та Італії через просік



Італійські та хорватські винороби сперечаються з приводу майбутнього рішення Європейського Союзу про те, чи надавати захищене позначення походження хорватському десертному вину. Розбіжності пов'язані з брендингом, оскільки хорватський винний просік вважається занадто близьким до італійської просічки.



Лука Зая, губернатор, який виробляє просік Венето в Італії, назвав рішення ЄС "ганебним" і сказав, що це загрожує знищити "історію та ідентичність території".



5. Бельгійський фермер, який порушив Кортрейкський договір



Бельгія ненароком збільшила свою територію за рахунок території Франції після того, як місцевий фермер переніс багатовікову кам'яну позначку, що окреслює франко-бельгійський кордон.



Фермер пересунув камінь приблизно на 6,5 фути, щоб полегшити проїзд своєму трактору, порушивши цим Кортрейкський договір, підписаний в 1820 році.



Після добродушних переговорів зі своїм французьким колегою в сусідньому місті Бузінь-сюр-Рок мер Еркелінна Девід Лаво вгамував "дипломатичний шторм", попросивши фермера повернути камінь на місце.



"Він розширив території Бельгіт, скоротивши Французьку. Це не була гарна ідея. Але я був щасливий, що моє місто стало більше", - пожартував Лаво.