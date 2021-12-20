П'ять років в'язниці за корупцію отримав екс-прем'єр Монголії

Як повідомило сьогодні, 25 липня, китайське агентство Синьхуа, суд Улан-Батора, столиці Монголії, виніс вирок у справі про корупцію. До п'яти років позбавлення волі засуджено колишнього прем'єр-міністр Санжийн Баяр. Такий вирок суд виніс за зловживання підсудним своїм службовим становищем, в той час, коли він займав державну посаду.

"Колишній прем'єр-міністр Монголії Санжийн Баяр визнаний винним в корупції і засуджений до п'яти років тюремного ув'язнення за зловживання посадовими повноваженнями при прийнятті інвестиційного угоди за проектом родовища Oyu Tolgoi. Відповідне рішення було прийнято на засіданні суду району Баянзурх в Улан-Баторі ", - сказано в повідомленні.

Баяр був прем'єром Монголії в 2007-2009 роках. У 2009 році він уклав інвестиційну угоду на розробку мідно-золотого родовища Oyu Tolgoi з англо-австралійської гірничодобувної компанією Rio Tinto Group.

Нагадаємо, що раніше президента Монголії відправили на карантин. Два тижні глава держави і чиновники його супроводжували провели в ізоляції.

Також повідомлялося, що президент Монголії в якості підтримки на початку пандемії подарував Китаю 30 тисяч баранів.